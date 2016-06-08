به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۶ روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار می شود و این رقابت ها با حضور ۸ تیم برتر جهان در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

گروه A : روسیه، گرجستان، ترکیه و مغولستان

گروه B: ایران، آمریکا، آذربایجان و هند

همچنین برنامه این رقابتها به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه۲۲ خردادماه:

ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۰۰: وزن‌کشی تیم‌ها

مسابقات دور اول (ساعت ۱:۳۰ تا ۳:۴۵ یکشنبه ۲۳خردادماه)

گروه یک:

مغولستان – ترکیه

روسیه- گرجستان

گروه دو:

آمریکا – هند

ایران- آذربایجان

مسابقات دور دوم (ساعت ۴:۰۰ تا ۶:۳۰)

گروه یک:

ترکیه – گرجستان

روسیه- مغولستان

گروه دو:

آذربایجان- آمریکا

هند- ایران

مسابقات دور سوم: (یکشنبه ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۱:۰۰ روز دوشنبه ۲۴خرداد)

گروه یک:

گرجستان- مغولستان

ترکیه- روسیه

گروه دو:

آذربایجان – هند

آمریکا- ایران

ادامه مسابقات در روز دوشنبه:

ساعت ۱:۰۰ تا ۶:۰۰ :مسابقات برای کسب عناوین هفتم و پنجم (دو دیدار)

ساعت ۶:۱۵ تا ۷:۲۵ :مسابقه رده بندی

ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۴۵ :مسابقه فینال

تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد امروز چهارشنبه برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا راهی این کشور شد.