به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۶ روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر لسآنجلس آمریکا برگزار می شود و این رقابت ها با حضور ۸ تیم برتر جهان در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:
گروه A : روسیه، گرجستان، ترکیه و مغولستان
گروه B: ایران، آمریکا، آذربایجان و هند
همچنین برنامه این رقابتها به وقت ایران به شرح زیر است:
شنبه۲۲ خردادماه:
ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۰۰: وزنکشی تیمها
مسابقات دور اول (ساعت ۱:۳۰ تا ۳:۴۵ یکشنبه ۲۳خردادماه)
گروه یک:
مغولستان – ترکیه
روسیه- گرجستان
گروه دو:
آمریکا – هند
ایران- آذربایجان
مسابقات دور دوم (ساعت ۴:۰۰ تا ۶:۳۰)
گروه یک:
ترکیه – گرجستان
روسیه- مغولستان
گروه دو:
آذربایجان- آمریکا
هند- ایران
مسابقات دور سوم: (یکشنبه ساعت ۲۳:۰۰ تا ساعت ۱:۰۰ روز دوشنبه ۲۴خرداد)
گروه یک:
گرجستان- مغولستان
ترکیه- روسیه
گروه دو:
آذربایجان – هند
آمریکا- ایران
ادامه مسابقات در روز دوشنبه:
ساعت ۱:۰۰ تا ۶:۰۰ :مسابقات برای کسب عناوین هفتم و پنجم (دو دیدار)
ساعت ۶:۱۵ تا ۷:۲۵ :مسابقه رده بندی
ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۴۵ :مسابقه فینال
تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد امروز چهارشنبه برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا راهی این کشور شد.
