۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۶

جام جهانی کشتی آزاد- آمریکا؛

زمان مصاف آزادکاران ایران مشخص شد/ کشتی‌های بامدادی!

برنامه پیکارهای تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۶ روزهای ۲۲ و ۲۳ خردادماه در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار می شود و این رقابت ها با حضور ۸ تیم برتر جهان در دو گروه به شرح زیر برگزار خواهد شد:

گروه A : روسیه، گرجستان، ترکیه و مغولستان
گروه  B: ایران، آمریکا، آذربایجان و هند

همچنین برنامه این رقابتها به وقت ایران به شرح زیر است:

شنبه۲۲ خردادماه:
ساعت ۳:۳۰  تا ۵:۰۰: وزن‌کشی تیم‌ها

مسابقات دور اول (ساعت ۱:۳۰ تا ۳:۴۵ یکشنبه ۲۳خردادماه)

گروه یک:
مغولستان – ترکیه
روسیه- گرجستان
گروه دو:
آمریکا – هند
ایران- آذربایجان

مسابقات دور دوم (ساعت ۴:۰۰ تا ۶:۳۰)

گروه یک:
ترکیه – گرجستان
روسیه- مغولستان
گروه دو:
آذربایجان- آمریکا
هند- ایران

مسابقات دور سوم: (یکشنبه ساعت ۲۳:۰۰ تا  ساعت ۱:۰۰ روز دوشنبه ۲۴خرداد)

گروه یک:
گرجستان- مغولستان
ترکیه- روسیه
گروه دو:
آذربایجان – هند
آمریکا- ایران

ادامه مسابقات در روز دوشنبه:

ساعت ۱:۰۰  تا ۶:۰۰ :مسابقات برای کسب عناوین هفتم و پنجم (دو دیدار)
ساعت  ۶:۱۵ تا ۷:۲۵ :مسابقه رده بندی
ساعت ۷:۳۰ تا ۸:۴۵ :مسابقه فینال

تیم ملی کشتی آزاد ایران بامداد امروز چهارشنبه برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۶ آمریکا راهی این کشور شد.

