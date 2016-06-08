هوای زنجان برای تمام افراد ناسالم است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از صبح امروز (چهارشنبه) توده ریز گردها به استان زنجان واردشده و آسمان نقاط مختلف این را برای شهروندان زنجانی در وضعیت ناسالم قرار داده است.

وی بابیان اینکه در حال حاضر شاخص کیفیت هوا در استان زنجان ۱۵۵PM است، گفت: این توده ریز گردها که از کشور عراق وارد استان شده و تا فردا مهمان استان زنجان است.

اسدی تأکید کرد: در حال حاضر به بیماران خاص که مشکل ریوی و قلبی دارند و زنان باردار و سالمندان توصیه می‌شود حتی‌المقدور در بیرون از خانه به مدت طولانی تردد نکنند.

رئیس اداره پایش محیط‌زیست شهرستان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر میزان دید افقی در زنجان پنج هزار متر است.

اسدی افزود: با توجه به اینکه جهت باد استان زنجان در بهار، جنوب غربی است، احتمال ورود و نفوذ ریز گرد را داشته باشیم وجود دارد و در شرایط ناسالم به گروه‌های حساس ازجمله بیماران، کودکان وزنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در خیابان‌ها خودداری کنند.

رئیس اداره پایش و نظارت هوای اداره کل محیط زیست شهرستان زنجان بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان را فصل بهار عنوان کرد و افزود: بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است.

اسدی تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان بوده است و توده ریز گردها از فدا مهمان؛ آسمان زنجان است.