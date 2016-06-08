«آزادی مشروط» به شبکه نمایش خانگی آمد/ موافقت با ساخت ۷ پروژه

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آزادی مشروط» به تهیه کنندگی مقصود جباری و کارگردانی حسین مهکام به شبکه نمایش خانگی آمد.

رامبد جوان، هنگامه قاضیانی، شاهرخ فروتنیان، حسین پاکدل، علیرضا آقاخانی، محمد کارت، علیرضا مظفری، محمدعلی کیانی، بهاران بنی احمدی، میثم غنی زاده و مهدی غفوری از جمله بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم بررسی روانکاوانه زندگی یک خانواده در طی سه شبانه روز پر تنش است.

فیلم سینمایی «آزادی مشروط» برای نخستین بار در سی و سومین جشنواره فیلم فجر در بخش «نگاه نو» به نمایش درآمد و اواخر بهمن ماه سال گذشته در سینماهای سراسر کشور اکران شد.

دی وی دی فیلم ویدیویی «آزادی مشروط» شامل گالری عکس های فیلم، صدای استریو دوباند در دسترس عموم قرار گرفته است.

همچنین بر اساس جلسه یکشنبه ۱۶ خرداد شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلمنامه «عاشقت شدم» به تهیه کنندگی وحید رحمتی و کارگردانی کاوه عزیزی موافقت شد.

علاوه بر آن، در اين جلسه با ساخت چهار عنوان فیلم کوتاه و دو عنوان فیلم مستند نیز موافقت به عمل آمد.