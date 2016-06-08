مرکز سلامت جامعه شهری فردوسی در محلات افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار محلات پیش از ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: دولت در راستای ارائه خدمات بهداشتی، قدم های خوبی برداشته و در زمینه سرمایه گذاری در حوزه سلامت، اتفاقات خوبی در حال انجام است که می توان به پروژه پالایشگاه پلاسمای خون و احداث بیمارستان هزار تختخوابی در استان با سرمایه گذاری شرکت های خارجی اشاره کرد.

سید احمد سجادی افزود: در حال حاضر در سطح کشور نیز پروژه های درمانی خوبی با مشارکت شرکت های خارجی در حال انجام است.

فرماندار محلات از آماده شدن طرح تحول منطقه محلات سفلی خبر داد و تصریح کرد: موارد این طرح آماده شده و مکاتبات آن با استان انجام شده و در صورت تصویب اقدامات خوبی برای مردم این منطقه صورت خواهد گرفت.

تکمیل مرکز سلامت محلات نیاز ۵۰۰میلیون ریال اعتبار

رئیس شبکه بهداشت، درمان و خدمات پزشکی شهرستان محلات نیز در این مراسم گفت: برای بازسازی این مرکز بهداشتی، تاکنون دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده و برای تکمیل محوطه آن ۵۰۰ میلیون ریال دیگر لازم است.

عبدالرحیم فردوسی اظهار داشت: در این مرکز چهار مراقب سلامت مشغول به کار می شوند و تمام امور واکسیناسیون و مراقبت کودک، مادر و مراقبت سالمندان بر عهده یک مراقب واگذار شده تا خدمات را به صورت یک بسته انجام دهد.

وی با بیان اینکه در منطقه تحت پوشش این مرکز، پنج هزار و ۲۶۰ نفر ایرانی و ۳۰۰ نفر غیر ایرانی زندگی می کنند، افزود: در ساختار جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور برای مناطق کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت، مرکز سلامت تعلق نمی گیرد ولی با این وجود این، مرکز بهداشتی از پایگاه به مرکز ارتقا پیدا کرده است.

رئیس شبکه بهداشت، درمان و خدمات پزشکی شهرستان محلات بیان داشت: در آینده پزشک و پرستار نیز در این مرکز درمانی مشغول به کار خواهند شد و به ارائه خدمت خواهند پرداخت و داروخانه آن نیز راه اندازی می شود.

احداث پایگاه سلامت در محدوده مسکن مهر محلات

وی افزود: این مرکز بهداشتی، مسکن مهر محلات را نیز پوشش می دهد ولی در صورتی که زمین در اختیار قرار گیرد، این شبکه آمادگی احداث پایگاه سلامت در مسکن مهر را نیز خواهد داشت.

فردوسی تصریح کرد: در صورت احداث پایگاه سلامت در مسکن مهر، کار بهداشتی در این پایگاه انجام می شود و کار درمانی در مرکز بهداشت انجام خواهد شد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی نیز گفت: اقدامات صورت گرفته در این مرکز فراتر از بازسازی بوده و شیوه کار در مراکز جامع شهری نسبت به قبل تغییر کرده و زیرمجموعه طرح تحول سلامت قرار گرفته است و با یک پزشک و چهار مراقب سلامت، آغاز به کار خواهد کرد.

عباس اسماعیلی افزود: به دنبال این موضوع هستیم که با نوسازی و بازسازی مراکز درمانی از یک سو و افزایش کیفیت و تنوع خدمات بهداشتی، سطح سلامت و طول عمر مردم ارتقا پیدا کند.