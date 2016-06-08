۱۲.۵میلیارد ریال سبد غذایی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع شد

سید جواد رضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از این میزان، چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال به صورت نقدی و هفت میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان نیز به صورت سبد غذایی در بین نیازمندان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این سبد ها شامل قند، گوشت، برنج، روغن، چای، خرما، پنیر و پوشاک است، ادامه داد: هشت هزار و ۸۰۶ نفر در قالب چهار هزار و ۲۵۰ خانواده از سادات، ایتام و بیماران صعب العلاج از این میزان سبد غذایی بهره مند شدند.

رضوی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده در ماه رمضان جاری برای مددجویان استان، اظهار کرد: پایگاه های حامی یابی در شب های قدر در سطح استان فعال می شوند.

اجرای طرح «مفتاح الجنة»

وی از اجرای طرح «مفتاح الجنة» در کل ایام رمضان خبر داد و گفت: در راستای این طرح، مدیران استانی از خانواده های مددجو در سطح استان سرکشی می کنند.

مدیرکل کمیته امداد خمینی(ره) خراسان با اشاره به کمک های نقدی خیرین به نیازمندان در ماه رمضان سال گذشته، اظهار کرد: در این مدت، خیرین و نیکوکاران، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به نیازمندان اهدا کردند.

وی ادامه داد: همچنین در ماه مبارک رمضان سال گذشته، پنج هزار و ۸۷۱ حامی از داخل و خارج استان برای حمایت از شش هزار و ۳۰۲ یتیم و خانواده نیازمند اعلام آمادگی کردند.

رضوی ادامه داد: مردم خیر و نیکوکار می توانند کمک های نقدی خود را برای حمایت از نیازمندان از طریق شماره حساب جاری ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ نزد بانک صادرات شعبه مرکزی بیرجند به نام کمیته امداد خمینی (ره) خراسان جنوبی واریز کنند.

به گفته وی همچنین مردم می توانند از طریق شماره گیری #۸۸۷۷* کمک های نقدی خود را برای اهدا به نیازمندان خراسان جنوبی واریز کنند.