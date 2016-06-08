نگاهی به انتصاب مدیر جدید حراست رسانه ملی/ فرصت همگرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، انتصاب حمیدرضا رهبری ‌فر مدیر کل حقوقی سازمان صدا و سیما به سمت رئیس حراست مرکزی این سازمان موضوع یادداشتی است که ارغوان دهکردی کارشناس امور رسانه نوشته و این انتخاب را نقطه عطفی در رویکردهای جدید سازمان صدا و سیما دانسته است.

متن این یادداشت بدین شرح است: «سابقه سازمانی حمیدرضا رهبری فر و متن حکم وی در ریاست حراست سازمان به من جسارت نوشتن داد. احساس کردم می تواند نقطه عطفی در رویکرد سازمان باشد. خوشه فرهنگی جدیدی که از سطح حداقلی امنیتی به سطح متعالی وجدان کاری و صیانت از نیروی انسانی کارِآمد و انقلابی تغییر وضعیت داده است.

به نظر می رسد انتخاب او نوید یک امید تازه در دل یک سازمان فرهنگی است. کارکنان با دایره معنایی خود زندگی می کنند و شعور جمعی هر سازمان لابه لای سیاست ها و انتخاب ها شکل می گیرد. حصار عاطفی دور ساختمان حراست با انتخاب یک حقوقدان شکسته می شود و تلفیق عمیق تر و جامع تری بین بدنه اطلاعاتی و سربازان فرهنگی برقرار می شود.

گرچه هنوز از اهمیت پشتیبانی به سبک گذشته در قالب حوزه های حراستی کم نشده است اما ادبیات حکم مدیر جدید حراست نشان از توسعه ترازیابی و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی است. مولفه سرمایه انسانی آن چیزی است که هم در حکم مقام معظم رهبری به ریاست سازمان و هم در حکم مدیر سازمان به مدیر حراست بر آن تاکید شده است.

باید پذیرفت مدیران عصر ما، نقش ها و ماموریت هایی فراتر از نقش های سنتی بر عهده دارند. آنها باید از قالب یک مدیر صرفا اداری خارج شده به محیط اجتماعی سیاسی خود حساس و آگاه باشند و همه اینها در کلمه تعامل تبلور می یابد.

نهاد حراست فارغ از بار عاطفی و معنایی که در بین کارکنان دارد می تواند با بیرون آمدن از پیله امنیتی و با کسب خصلت های برجسته تضادهای سازمانی و آشتی ناپذیر صف و ستاد را درمان کند و از اطلاعات برای ایجاد یک محیط یادگیرنده در جریان و مستمر بهره بگیرد.

نقش دیده بان و اهرم مشورتی با برخورداری از آینده پژوهی بی شک می تواند به صنعت فرهنگی صدا و سیما کمک کند تا اطلاعات، محور و منشا مضامین و مفاهیم اصیلی باشد که منبع نوآوری و تمدن نوینی است که مقام معظم رهبری پرچم دار آن است.

فرآیند مراقبت از افکار، افراد و حتی اشیا سلسله اقداماتی است که در فعالیت های ظاهری حراست احصا می شود، اما باید دانست ایجاد تفکر همسو و مشترک سازی برآیندها و فرآیندها می تواند انرژی بخش باشد.

اینکه در مدل ذهنی اتهام اصل است یا برائت؟ و اطلاعات نقطه ای مبنای تصمیم گیری کلان قرار می گیرد یا خیر؟ و از همه مهمتر اینکه میزان اثربخشی و کارایی هر فعالیت چگونه است و موانع تبدیل یک ایده به پدیده کدامند؟همه و همه نشان از تغییر گفتمان ِ تسلط به گفتمان ِ احاطه است. مسلط بودن با قدرت ارتباط دارد و احاطه ناشی از دانش و تجربه است.

احاطه چشمانی بینا که با مرکز هدف گذاری و سیاست گذاری و مغز متفکر سازمان همگراست و از تمامی امکانات فناورانه نیز بهره می برد تا اتفاقات برون سازمانی را نیز گردآوری و پایش کند.

این یک حلقه ارزش جدید است که بر پایه منشور حقوق فرهنگی به تبادل مضامین و تداوم تخصص ها می پردازد.

می توان امیدوار بود کسی که تجربه سازمان ملی جوانان را دارد و حوزه های فنی و مالی را خوب می شناسد و از سوی دیگر به گفتمان حق و تکلیف واقف است بتواند وسیع المشرب امکانات جدیدی بیافریند که آرزوهای رؤسا، مخاطبان و برنامه سازان را محقق کند.

رسانه، شهرت و اعتبار ماشین عجیبی است که به راه کردن و بهره برداری از آن از مهار کردنش سخت تر است. اینکه سازمان در خزانه نوآوری خویش بالی داشته باشد که ضمن حفظ حریم و آبروی مؤمن در بزنگاه های ضروری دقیق عمل کند و منفعل نشود و حراست از یک بازدارنگی به یک پیش برندگی تغییر وضعیت دهد امر بسیار مهمی است. این قدم بزرگی است که متضمن صلاحیت، وجاهت، اثربخشی و کارایی است.

هیچ زمانی بهتر از اکنون و هیچ جایی بهتر از حراست و هیچ کسی بهتر از حمید رهبری فر نمی تواند به این رویکرد تازه امیدوارمان کند.

تنوع فعالیت ها در صدا و سیما و چندگانگی اختیارات پیچیدگی ذاتی این سازمان است که متعاقبا دقت و سرعت را در تصمیم گیری متأثر می کند. واحد حراست از یک سو به جهت در اختیار داشتن اولین مبادی ورودی به سازمان و از سوی دیگر با در دست داشتن اطلاعات ذی قیمت کانون انگیزه بخشی است و با ایده های خلاقانه و تمسک به فرهنگ سازمانی نشات گرفته از معارف اسلامی می تواند در کوتاه مدت فضایی شاداب و امیدوار تدارک ببیند و در بلندمدت با جذب حداکثری و مثبت اندیشی و اعتدال زمینه رسیدن به تراز رسانه ای در همه جوانب را فراهم کند. می توان با به دست گرفتن ابتکار عمل در فضای مجازی از این امکان تازه در جهت تحقق آرمان ها و اندیشه های تعالی بخش انقلاب اسلامی بهره برداری کرد. جوان گرایی و تجربه محوری رایحه ای است که این روزها بیشتر از همیشه استشمام می شود.

در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای مدیریت جدید حراست امیدوارم از این پس رفت و آمد کارکنان به این واحد مشتاقانه و داوطلبانه باشد و چهره گرم و نگاه احترام آمیز در مبادی ورودی، فرهنگی برخاسته از مکارم اخلاق را متبلور کند.

انگیزه سازی و انگیزه بخشی روح تازه ایست که سازمان در آغاز دور جدید به آن نیاز دارد و یادمان باشد همگرایی سازمانی و متعالی کردن فرهنگ سازمانی، امری درون زا و وظیفه تک تک کارکنان است.

لیس للانسان الا ماسعی»