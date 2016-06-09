فیلم/ تلاشی بی فایده برای رهایی در «شینیون»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «شینیون» به نویسندگی سیاوش حیدری و کارگردانی حسین پوریانی فر به عنوان آغازگر اجراهای عموم سالن کوچک تالار مولوی از ۹ خردادماه اجرای خود را در این سالن آغاز کرده است.

«شینیون» قصه ۴ نفر است که در جایی حبس شده اند و برای بیرون آمدن از این فضا یک سری شرط و شروط برایشان گذاشته شده اما تلاش این افراد برای رهایی بی فایده است. این آدم ها افراد بی هویتی هستند که این بی هویتی در اسم هایشان هم نمود دارد. فضاسازی این نمایش غیررئالیستی است و از آنجا که این ۴ نفر از بیرونِ این فضا توسط یک سیستم و با صدای بوق هدایت می شوند تمام اتفاقاتی که برایشان رخ می دهد از قبل چیده شده است بنابراین در طراحی میزانسن نمایش نیز تلاش شده این مساله مورد توجه قرار گیرد.

حمیدرضا جمشیدی، امیر كریم‌زاده، محسن مظاهری و ابراهیم نائیج بازیگران این نمایش‌ هستند.

همچنین ندا نصر طراح لباس، مریم مرزبان طراح گریم، فریده قشنگ طراح پوستر و بروشور، حسین پوریانی‌فر طراح صحنه، حانیه زاهد عکاس، امیر قالیچی روابط عمومی و مهرانگیز قهرمانی مشاور رسانه ای دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

«شینیون» از آثار برگزیده جشنواره تئاتر دانشگاهی است و تا ۲۹ خرداد هر شب ساعت ۱۹ به مدت ۶۰ دقیقه میزبان مخاطبان خواهد بود.