دانشگاه آزاد قصد ندارد رقیب بخش‌ خصوصی در سینما باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طه هاشمی در مراسم امضای توافقنامه همکاری دانشگاه آزاد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ورود دانشگاه به حوزه سینما یک برنامه آزمایشی است و ما به تناسب در مناطقی که متقاضی برای رفتن به سینما زیاد اما امکان کم است این کار را شروع می‌کنیم. واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مناطقی هستند که بعضاً حتی یک سالن سینما نیز ندارند.

وی گفت: براساس سامانه‌ای متمرکز سعی می‌کنیم که این روند به بهترین نحو اجرا شود. در حال حاضر این دانشگاه در تمامی حوزه‌های فرهنگی‌ مجموعه پورتالی را مستقر و متناسب با نیاز حوزه های مختلف سامانه‌های مورد نظر را ساماندهی می‌کند. این امر باعث می‌شود بلیت به صورت اینترنتی عرضه شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: به مرور با ارزیابی و ساماندهی قصد داریم در حوزه سینما حضور فعال‌تری داشته باشیم و سعی می‌کنیم به تناسب مخاطبانی مانند دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان را تحت پوشش قرار دهیم که به طور معمول امکان حضور آنها در سالن سینما کمتر فراهم است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد در دوره مدیریت جدید نگاهی نو به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته است و حوزه فرهنگ را از مناسبت‌محوری و برگزاری مراسم صرف به لایه‌های زیرین منتقل کرده است.

تدوین برنامه راهبردی ۵ ساله دانشگاه

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد به جلسات شورای راهبردی فرهنگی اجتماعی دانشگاه اشاره کرد و گفت: در این جلسات نقشه‌ راه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه‌های مختلف تدوین شد و برنامه راهبردی، برنامه‌های ۵ ساله و پیوست فرهنگی از دیگر اقدامات این شورا بود.

هاشمی تاکید کرد: تمامی معاونت‌‌های دانشگاه آزاد موظف هستند در چارچوب تکالیف و وظایف خود با یک نگاه فرهنگی به فعالیت‌‌های خود جهت‌دهی کنند.

وی مبنای هشت‌گانه حوزه فرهنگی و اجتماعی را محور فرهنگی دین و اخلاق، امام، انقلاب اسلامی و رهبری، فرهنگ، اندیشه و هویت ایرانی، هنر و ادبیات؛ کانون‌ها و نشریات؛ فعالیت‌های اجتماعی و گردشگری، فعالیت‌های فضای مجازی، مشاوره فرهنگی، دینی و روانشناختی اعلام کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اضافه کرد: مخاطب اصلی این طرح‌ها در لایه اول دانشجویان، استادان، کارکنان دانشگاه و در لایه دوم خانواده‌های آنها و فارغ‌التحصیلان این دانشگاه خواهند بود.

اجرای طرح ماندگار فرهنگی در دانشگاه آزاد

هاشمی درخصوص طرح‌های ماندگار فرهنگی گفت: طرح‌های ماندگار فرهنگی عنوان جدیدی بود که به ادبیات فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه‌ وارد شده است.

وی عنوان کرد: در مدیریت جدید ابلاغ شد که همه مجتمع‌های فرهنگی و حتی مساجد در بخش‌هایی از سایت دانشگاه ها احداث شوند که عموم به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: بخش دیگر از طرح های ماندگار فرهنگی مطالعات بنیادی فرهنگی مانند سبک زندگی ایرانی اسلامی است. این دانشگاه پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری علاوه بر برگزاری ۲۰ همایش از زندگی بزرگان دینی و ائمه، طرح مفاخر و مشاهیر را نیز با رویکرد بازخوانی سبک زندگی اندیشمندان و دانشمندان بزرگ دنبال می‌کند.

هاشمی عنوان کرد: در این راستا همکاری گروه ها و اساتید رشته های علوم قرآنی و حدیث و اساتید علوم اجتماعی برای مدل سازی مورد توجه است.

وی به طرح اخلاق حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: در این طرح ۵۲ حرفه‌ای را که در حال حاضر رشته های تخصصی آن در دانشگاه آزاد تدریس می‌شود، شناسایی کردیم. دانشمندان و استادان مرتبط با هر کدام از این حوزه‌ها معضلات حرفه خود را مطرح کرده و بر اساس آن تولید محتوا انجام می‌شود و این محتوا از طریق اساتید رشته های تخصصی به دانشجویان منتقل خواهد شد.

اجرای برنامه حفظ و گسترش زبان فارسی در دانشگاه آزاد

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: برای اولین بار برنامه راهبردی برای حفظ و گسترش زبان فارسی طراحی و ابلاغ شد، این برنامه‌ها از ویراستاری ساده تا کارهای بزرگ برای توسعه زبان فارسی را در برمی‌گیرند.

هاشمی افزود: در برنامه حفظ و گسترش زبان فارسی برنامه های احیای کرسی های زبان فارسی یا آموزش زبان فارسی از طریق مجازی صورت می گیرد.

وی افزود: بیش از دو سوم استادان حوزه زبان و ادبیات فارسی کشور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هستند و این ظرفیت بزرگی است که می‌توان از آن‌ به خوبی استفاده کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: اکنون تمامی واحدهای این دانشگاه موظف به شناسایی مفاخر و مشاهیر منطقه خود هستند و با معرفی آنها به ستاد مرکزی، موضوع زندگی و آثار این بزرگان به عنوان موضوعات پایان نامه های دانشجویان در دوره تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.