مردم جم از گرانی گلایه دارند/ لغو محدودیت فروش سیار میوه

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون نظارت و تنظیم بازار شهرستان جم که به منظور نظارت بر بازار ماه رمضان و تصویب نرخ برخی اقلام برگزار شد، بر لزوم نظارت جدی‌تر بر مراکز عرضه کالا و خدمات تاکید کرد.

وی با اشاره به گلایه‌های شدید مردم از گرانی برخی اقلام به خصوص میوه و تره‌بار در جم تصریح کرد: آنچه مشخص است قیمت برخی کالاها در جم بیش از سایر نقاط استان است در حالی که قیمت میوه و تره بار در جم باید کمتر از سایر نقاط استان باشد.

نوروزی با تاکید بر اینکه موضوع برخورد با گرانفروشی‌ها باید جدی‌تر در دستور کار قرار گیرد خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های نظارتی باید خروجی‌های عینی و ملموس داشته باشد تا رضایت مندی مردم افزایش یابد.

رفع محدودیت فروش سیار میوه و تره‌بار

رئیس کمیسیون نظارت شهرستان جم از رفع محدودیت فروش سیار میوه و تره بار در جم خبر داد و گفت: روز بازار جم در روز پایانی هفته به تنهایی نمی‌تواند به تعادل قیمت‌ها کمک کند و در همین راستا لازم است فضا برای فروش و عرضه میوه و تره‌بار به صورت سیار در نقاط مختلف شهر و شهرستان فراهم شود.

نوروزی تاکید کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شرایط لازم برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب در ماه رمضان را فراهم کنند تا همه اقشار بتوانند از سفره‌های افطاری و سحری مناسبی برخوردار شوند.

مقابله با تخلفات اصناف

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت جم نیز از برنامه ریزی برای تامین اقلام مورد نیاز مردم در جم خبر داد.

سید اکبر حسینی با بیان اینکه با پیگیری های انجام شده تعدادی از مغازه ها در ماه مبارک رمضان اقدام به توزیع گوشت و میوه با قیمت های مصوب می کنند افزود: تلاش شده تا گوشت و میوه با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

حسینی با اشاره به برخی گرانی‌ها در جم گفت: تخلف در هر صنفی وجود دارد و قطعا در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

وی از مردم خواست هر گونه تخلف در بازار را از طریق شماره تماس ۱۲۴ به اطلاع بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت برسانند.

قیمت زولبیا و بامیه و آش

در ادامه این نشست با پیشنهاد اتاق اصناف و موافقت رئیس کمیسیون نظارت و تنظیم بازار شهرستان، قیمت فروش زولبیا ، بامیه و آش تصویب شد.

بر این اساس قیمت زولبیا و بامیه در سراسر شهرستان با نرخ واحد ۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو و قیمت آش نیز بدون تغییر نسبت به قبل به فروش خواهد رسید.