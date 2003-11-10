تشكيل ستاد هماهنگي امور مربوط به ايرانيان خارج از كشور به رياست رئيس جمهور تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالله رمضان‌زاده گفت: در جلسه هيات وزيران مصوب شد ستادي به رياست رييس‌ جمهور و با عضويت وزراي امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فن‌آوري، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صدا و سيما تشكيل شود تا هماهنگي امور مربوط به ايرانيان خارج از كشور را به عهده داشته باشد، اما دبيرخانه‌ اين ستاد در وزارت امور خارجه خواهد بود.

عبدالله رمضان‌ زاده همچنين از تصويب آيين ‌نامه‌ اجرايي قانون تشويق سرمايه ‌گذاري در طرحهاي آب كشور خبرداد و گفت :

بر اساس اين آيين ‌نامه، به اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي و تعاوني اعم از داخلي يا خارجي اجازه داده مي‌شود كه طبق ضوابطي كه از سوي وزارتخانه‌ هاي نيرو و جهاد كشاورزي تعيين مي‌شود، در طرحهاي تامين آب، ايجاد شبكه ‌هاي آبياري و زهكشي و طرحهاي آب و خاك، سرمايه ‌گذاري كنند.

وي با تاكيد بر اينكه اين آيين‌ نامه در جهت واگذاري بخش د يگري از تصدي‌گري دولت به بخش خصوصي و تعاوني تصويب شده است افزود : بر اساس اين آيين ‌نامه، تعاوني كشاورزي بهره‌ بردار در اجراي طرحهاي سرمايه‌ گذاري موضوع اين آيين‌ نامه در شرايط مساوي اولويت خواهد داشت و اراضي ملي و موات در دوره‌ بهره‌ برداري به قيمت منطقه‌ اي به صورت اجاره در اختيار سرمايه ‌گذار قرار خواهد گرفت.

سخنگوي دولت همچنين با اشاره به مصوبه هيات وزيران درباره‌ اظهارنامه‌ صادراتي صادركنند گان اظهار داشت: بر اساس اين مصوبه، شرط لزوم قيد شماره‌ پروانه‌ وارداتي در اظهارنامه‌ صادراتي آن دسته از صادركنند گان متقاضي استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه‌ به كار رفته در كالاهاي صادراتي كه صادرات آنها تا پايان سال 81 انجام شده، ولي اقدام به درج شماره‌ پروانه‌ وارداتي نكرده ‌اند، حذف مي ‌شود.

دبير هيات دولت مصوبه‌ ديگر هيات وزيران را تصويب آيين نامه‌ اجرايي قانون اصلاح لايحه‌ قانوني احداث پايانه هاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري درون‌ شهري در داخل شهر اعلام كرد و گفت: بر اساس اين آيين ‌نامه، شهرداري‌ ها، غرفه‌ هاي موجود و قابل واگذاري در پايانه ‌هاي مسافربري برون‌ شهري را به شركتهاي حمل و نقل مسافربري كه بر اساس ضوابط وزارت راه و ترابري تشكيل مي‌شوند از طريق انعقاد قرارداد واگذار مي‌كنند.

وي ادامه داد: بر اساس اين آيين‌ نامه، سازمان‌هاي حمل و نقل و پايانه‌هاي استانها مكلفند شركتها را بر اساس كيفيت ارايه‌ خدمات، سابقه‌ عملكرد، تعداد و عمر ناوگاني و ايمني در تردد درجه‌ بندي و به شهرداري‌ ها معرفي كنند؛ اين موارد از عواملي است كه باعث اولويت‌ بندي در غرفه ‌ها مي‌شود.

رمضانزاده افزود : در جهت فعال ‌شدن سيستم حمل و نقل ريلي كشور به وزارت راه و ترابري اجازه داده شد تا ‌40 دستگاه واگن قطار خود كشش به مبلغ 52 ميليون و400 هزار يورو را از طريق ترك تشريفات مناقصه خريداري كنند، البته انعقاد اين قرارداد مشروط بر اين است كه ‌11 درصد از مجموع عمليات اجرايي در داخل كشور انجام شود.

وي تصريح كرد: به وزارت راه و ترابري اجازه داده شد كه نسبت به خريد ‌25 دستگاه واگن مولد برق و10 درصد قطعات يدكي آن به مبلغ 18 ميليون و 180 هزار دلار از طريق ترك تشريفات مناقصه اقدام كند. اين ترك تشريفات مناقصه نيز به انجام حداقل 5/36 درصد از مجموع عمليات اجرايي در داخل كشور مشروط است.

رمضان‌ زاده در ادامه گفت: در جهت نظم بخشيدن به فعاليت شركتهايي كه ارايه‌ خدمات براي اعزام دانشجو به خارج انجام مي ‌دهند، آيين ‌نامه‌ تاسيس موسسات و شركتهاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور به تصويب هيات وزيران رسيد.

بر اساس اين آيين‌ نامه به اشخاص حقوقي غيردولتي اجازه داده مي‌شود به منظور فراهم كردن تسهيلات لازم براي متقاضيان ادامه‌ي تحصيل در خارج از كشور، فعاليت كنند.

وي گفت: كليه‌ اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تاسيس اين موسسات بايد به وزارت علوم تحقيقات و فن‌آوري مراجعه و مجوز لازم را دريافت كنند. اداره‌ ثبت شركتها و مالكيت صنعتي نيز موظف است از ثبت موسسات و شركتهايي كه فاقد مجوز هستند، خودداري كند.

