۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

با همکاری حوزه‌های علمیه بافق؛

طرح مدرسه عشق در بافق اجرا می شود

یزدـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان بافق گفت: به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، طرح مدرسه عشق در تابستان امسال در بافق برگزار می شود.

اصغر رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح مدرسه عشق با هدف غنی‌ سازی اوقات فراغت دانش ‌آموزان، کارآفرینی، تقویت حس مسئولیت ‌پذیری و مشارکت ‌پذیری برای دانش آموزان بافقی اجرا می شود.

وی عنوان کرد: این طرح با همکاری حوزه‌های علمیه برادران و خواهران بافق انجام می شود و برنامه های ویژه ای در قالب این طرح تدارک دیده شده است .

رنجبر ادامه داد: دانش آموزان در مدرسه عشق در کلاس های احکام، نجوم، امور فرهنگی و ... شرکت می کنند.

مدیر آموزش و پرورش بافق یادآور شد: پیش بینی می شود بیش از ۴۰۰ دانش آموز در این طرح در طول تابستان امسال شرکت کنند.

وی بیان کرد: البته طرح‌های دیگری نیز برای بهینه سازی و غنی سازی اوقاف فراغت دانش آموزان بافقی در نظر گرفته شده که در مجموع این طرح ها، حدود هشت هزار دانش آموز شرکت خواهند کرد.

