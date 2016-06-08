  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

فرماندار رامیان:

۳۵ هزارتن گندم در رامیان برداشت شده است

۳۵ هزارتن گندم در رامیان برداشت شده است

رامیان - فرماندار شهرستان رامیان گفت : تا به امروز ۳۵ هزارتن گندم از مزارع شهرستان رامیان برداشت شده است.

جواد صادقلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که امسال در ۱۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان رامیان گندم کشت شده است، اظهار نشان کرد: پیش بینی می شود امسال در این شهرستان بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود.      

وی افزود: در بازدید روز سه شنبه از مراکز خرید گندم شهرستان رامیان عملکرد این مراکز مورد  بررسی قرار گرفت ودستورلازم جهت خرید بیش از ظرفیت و تسریع در امر خرید گندم صادر شد.  

صادقلو با تاکید بر رعایت حال فروشندگان گفت: با توجه به میزان بالای برداشت گندم در شهرستان و احتمال تکمیل ظرفیت، دستور راه اندازی فوری شرکت تعاونی روستای قره قاچ صادر شده است.      

وی تصریح کرد: در شهرستان رامیان ۶ مرکز خرید گندم که شرکت تعاونی رامیان، کارخانه آرد الماس قره قاچ، شرکت تعاونی خان ببین، سیلوی بابایی روستای سعدآباد، شرکت تعاونی دارکلاته و شرکت تعاونی تاتار علیا هستند وجود دارند و کار خرید گندم را انجام می دهند.   

فرماندار شهرستان رامیان در پایان با تاکید بر تسریع در ساخت سیلوی در حال احداث شهرک صنعتی رامیان، خاطر نشان کرد: تکمیل و به بهره وری رسیدن این سیلو می تواند برای سال زراعی جدید بسیار کمک حال شهرستان باشد و ظرفیت ذخیره سازی را بالا ببرد.
 

کد مطلب 3680908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها