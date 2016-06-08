۳۵ هزارتن گندم در رامیان برداشت شده است

جواد صادقلو، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که امسال در ۱۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان رامیان گندم کشت شده است، اظهار نشان کرد: پیش بینی می شود امسال در این شهرستان بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود.

وی افزود: در بازدید روز سه شنبه از مراکز خرید گندم شهرستان رامیان عملکرد این مراکز مورد بررسی قرار گرفت ودستورلازم جهت خرید بیش از ظرفیت و تسریع در امر خرید گندم صادر شد.

صادقلو با تاکید بر رعایت حال فروشندگان گفت: با توجه به میزان بالای برداشت گندم در شهرستان و احتمال تکمیل ظرفیت، دستور راه اندازی فوری شرکت تعاونی روستای قره قاچ صادر شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان رامیان ۶ مرکز خرید گندم که شرکت تعاونی رامیان، کارخانه آرد الماس قره قاچ، شرکت تعاونی خان ببین، سیلوی بابایی روستای سعدآباد، شرکت تعاونی دارکلاته و شرکت تعاونی تاتار علیا هستند وجود دارند و کار خرید گندم را انجام می دهند.

فرماندار شهرستان رامیان در پایان با تاکید بر تسریع در ساخت سیلوی در حال احداث شهرک صنعتی رامیان، خاطر نشان کرد: تکمیل و به بهره وری رسیدن این سیلو می تواند برای سال زراعی جدید بسیار کمک حال شهرستان باشد و ظرفیت ذخیره سازی را بالا ببرد.

