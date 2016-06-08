کامیون قیرپاش در آتش سوخت

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: با اعلام این خبر به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی بیرجند، آنش نشانان ایستگاه چهار به محل حادثه اعزام شدند.

وی در توضیح علت حادثه، بیان کرد: کامیون ۹۱۱ قیرپاش در حالی که کنار جاده پارک بوده طعمه حریق شده است.

میرزایی با بیان اینکه آتش نشانان پس از ایمن سازی محل با استفاده از لوله های آبرسان و کف حریق را اطفاء کردند، افزود: خوشبختانه در این حادثه خسارات جانی نداشتیم ولی خسارات مالی قابل توجهی به مالک کامیون وارد شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همچنین از حریق لوازم یدکی موتورسیلکت در حاجی آباد بیرجند خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت دو و ۵۱ دقیقه بامداد امروز، نوزدهم خردادماه، رخ داده است.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی به علت مجاور بودن با وسایل قابل اشتعال در لوازم یدکی حریق به وقوع پیوست، اظهار کرد: همچنین آتش نشانان پس از ایمن سازی محل، سیستم برق واحد تجاری را قطع و با استفاده از لوله های آبرسان آتش را مهار کردند.