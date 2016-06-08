زکات به دغدغه عمومی تبدیل شود/ ضرورت فرهنگ سازی زکات

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شبانزاده عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، به میزبانی دفتر وی با اشاره به لزوم اعتماد سازی عمومی در بین اقشار مختلف در مقوله زکات و صدقات، بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) با هدف دغدغه سازی مردم پیرامون مقوله هایی مانند زکات آماده است تا با شفاف سازی از عموم مردم دعوت کند تا با روند جمع آموری و توزیع زکات بین نیازمندان آشنا شوند و به این وسیله هم در مقوله اعتماد سازی عمومی عمل کرد مثبتی را داشته باشد و هم با معرفی برکات زکات در جامعه و مشکلاتی که می تواند توسط آن برطرف شود، این فریضه الهی را به دغدغه عمومی بدل کند.

وی افزود: البته در این بین نباید نقش اقشار موثر در جامعه، مانند روحانیان، مبلغان، نهادهای فرهنگی، بزرگان و مسئولان شهرستانی و استانی را نادیده گرفت چرا که این اقشار می توانند با پیشگامی در حوزه اشاعه فرهنگ زکات، نقش مهمی در تبیین این فریضه داشته باشند.

فرهنگ زکات در جامعه تبیین شود

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شاهرود با اشاره به لزوم بهره مندی از ظرفیت های موجود در سازمان تبلیغات اسلامی برای اشاعه فرهنگ زکات در جامعه، گفت: روحانیان، مبلغان، تشکل های مذهبی و مداحان از جمله ظرفیت های خوب این نهاد انقلابی در زمینه اشاعه فرهنگ زکات در بین جامعه است که با تعامل می توان از این ظرفیت ها بهره گرفت.

شبانزاده با اشاره به نقش روحانیان در اشاعه فرهنگ زکات، بیان داشت: اگر مردم احساس کنند که کمیته امداد، به واقع زکات پرداختی شان را به موقع و به خانواده های نیازمند ارسال می کند، قطعا نسبت به این فریضه نگاهی ویژه خواهند داشت که در این بین بهره گیری از ظرفیت های سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر اعضای شورای زکات استان مانند صدا و سیما و ... با هدف اطمینان بخشی به مردم اهمیت دارد لذا ما از روحانیان می خواهیم تا نسبت به اعتماد سازی عمومی و همچنین بیان اهمیت فریضه زکات در بین اقشار مختلف مردم به خصوص در ماه مبارک رمضان، سخنانی را بیان کنند.

وی ادامه داد: در مقوله اشاعه فرهنگ زکات همچنین افراد معتمد محلات و شهرها، مراکز نیکوکاری و سازمان های غیر دولتی و سمن های فعال در زمینه نیکوکاری، امنای مساجد، پایگاه های بسیج، کانون های فرهنگی مساجد، کانون مداحان و ...نیز می توانند یاری رسان کمیته امداد امام خمینی(ره) باشند.

روحانیان درباره سبک زندگی اسلامی اطلاع رسانی کنند

مدیرکمیته امام خمینی(ره) شاهرود، با اشاره به لزوم اشاعه سبک زندگی اسلامی بین اقشار مختلف جامعه، گفت: سبک زندگی اسلامی سرشار از توصیه های مفید برای زندگی اجتماعی و فردی است که عنایت به آن می تواند بسیاری از مشکلات جامعه ما را حل کند که در این بین، آگاهی رسانی درباره آن، برعهده روحانیان و مبلغان است.

شبانزاده درباره برخی آداب و رسوم غلط در جامعه، بیان داشت: سبک زندگی اسلامی به خصوص می تواند در اصلاح برخی آداب و رسوم نادرست در جامعه موثر واقع شود و در این بین کمیته امداد امام خمینی(ره)در استان های سمنان، تهران و اصفهان طرح هایی مانند جمع اوری هزینه سنگین تاج گل در آئین وفات شهروندان و اعطای هزینه آن به خیریه ها را پیگیری کرده که اشاعه آن به بخش های دیگر جامعه، نمود بارز سبک زندگی اسلامی است.

وی افزود: سبک زندگی اسلامی از جمله مواردی است که می توان با دستیابی به آن در جامعه بسیاری از مشکلات را رفع کرد که زکات از جمله آنها محسوب می شود.