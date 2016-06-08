جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار یک میلیون و ۹ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۸ هزارتومان، نیم سکه ۵۰۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۲ هزار و ۷۵۹ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۵۳ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۷ تومان، هر یورو را ۳۹۳۹ تومان، هر پوند را ۵۰۴۳ تومان، لیر ترکیه ۱۲۱۲ و درهم امارات را ۹۴۷ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)