مت دیمون و بن افلک مردان خوب دهه شدند/ دریافت جایزه طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوستون گلاب، این دو بازیگر که بزرگ شده کمبریج هستند و از بچگی به هم نزدیک بودند در دهمین مراسم سالانه اسپایک گایز، جایزه بهترین مردان دهه را از آن خود کردند.

آنها این جایزه را از دست رابرت دنیرو دریافت کردند. افلک در مراسم دریافت جایزه به شوخی درباره برخی از نقش‌های خود که خیلی مورد توجه بودند حرف زد و گفت: فکر کنم این جایزه را از وقتی من و مت دو تا پسربچه بودیم در رویاهایمان تصویر می‌کردیم. بعد من رفتم «گیلی» را بازی کردم (فیلم سال ۲۰۰۳) و مت زندگی لیبریس (اشاره به فیلم «پشت چلچراغ‌ها») را بازی کرد و بعد همه چیزهایی که دور از دسترس بود دست یافتنی شد و من «بتمن» را بازی کردم و باز هم چیز در دسترس شد. این زوج از خانواده‌هایشان هم تشکر کردند و و دیمون از برخی رفقایشان یاد کرد مثل جرج کلونی و برد پیت، جیمز فرانکو و جونا هیل، جاستین بیبر و جیدن اسمیت، بن و جری، و هال و اوتس...

افلک و دیمون که با هم در چندین فیلم همکاری داشته‌اند از زمانی که با «ویل هانتینگ نابغه» در سال ۱۹۹۷ جایزه اسکار بردند، مورد توجه قرار گرفتند. فیلم «عطش» شبکه اچ‌بی‌او درباره بحران جهانی آب هم از جمله پروژه‌هایی بود که حاصل همکاری آنها بوده است.

جایزه منتخب اسپایک گایز جایزه‌ای برای تولید برنامه‌های نمایشی از سوی شبکه کابلی ویاکام است که برندگان خود را به رای مخاطبان و تماشاکنندگان شبکه انتخاب می‌کند. جایزه برندگان یک جفت شاخ طلایی است که نشانه این شبکه هم هست.

سال پیش کریس پرات و سال پیشتر متیو مک‌کاناهی این جایزه را برده بودند.