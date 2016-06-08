اگر «گیگز» یونایتد را ترک کند هیچوقت سرمربی این تیم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود «ژوزه مورینیو» این ملی پوش سابق ولزی که دو سال دستیار «لوئیس فن خال» بود، قصد ترک باشگاه را دارد.

اما «گوردون مک کوئین» (که بیش از ۱۸۰ بازی برای یونایتد انجام داده) احساس می کند که «گیگز» هم راهی همانند ستاره های پیشین منچستریونایتد در ترک باشگاه را طی می کند که سرانجامش عدم رسیدن به سرمربیگری یونایتد است.

«مک کوئین» به «گل» گفت: اگر او باشگاه را ترک کند من نمی توانم ببینم که دوباره برگردد. می ترسم که یک مرتبه برود و برنگردد. بازیکنان زیادی وجود داشتند که یونایتد را به قصد یادگیری بیشتر ترک کردند، ولی چند نفرشان برگشتند؟ خیلی کم.

وی ادامه داد: «برایان رابسون» چند سال پیش عملکرد خوبی در «میدلزبرو» داشت و اخیراً «استیو بروس» و «مارک هیوز» اما آنها شانس بازگشت به «اولدترافورد» را نداشتند. «بروس» خیلی راحت می توانست از پس این کار برآید ولی به کرات به او بی توجهی شد. دیگر زمان آن گذشته. آنها هرگز چنین افرادی را انتخاب نمی کنند و من فکر نمی کنم که آنها به «گیگز» پیشنهادی بدهند. من فکر می کردم که با او هم مانند «سر بابی چارلتون» رفتار می شود و آنها هرگز نمی گذارند که او باشگاه را ترک کند. «سر بابی» اسطوره باشگاه است و «رایان» هم می توانست کاری مشابه او انجام دهد ولی این شانس را پیدا نخواهد کرد.

«گیگز» قبلاً برای پست مدیریتی در «سوانزی سیتی» و «اورتون» در نظر گرفته شده، اما «مک کوئین» معتقد است که هافبک سابق یونایتد باید از فکر لیگ قهرمانی انگلیس بیرون بیاید تا بتواند شغل دیگری پیدا کند. بهترین شانس او پیوستن به یک باشگاه در این لیگ با یک مدیر خوب است.

«مک کوئین» همچنین افزود: من نمی توانم ببینم او به یک شغل در یک تیم لیگ برتری نزول کند. او تمام شهرتش را در این کار می گذارد و لیگ قهرمانی انگلیس بیرحم است. مدت زمانی که آنها در این قسمت به سرمربی ها می دهند بسیار کم است است. همانطور که ما «استیو بروس» را دیده ایم، حتی اگر شما در لیگ قهرمانی بسیار موفق هم باشید شانس اینکه برای شغل های رده اول انتخاب شوید بسیار کم است.