اختصاص۳پارک شهرکرد برای اسکان مسافران در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: پارک های لاله، تهلیجان و آبی جنگلی برای گردشگران و مسافرانی که در این ماه مبارک به مرکز استان سفر کرده در نظر گرفته شده تا از اسکان، پخت و تناول غذا در سایر نقاط جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ بنر با موضوع ماه رمضان، نماز و روزه داری در سطح معابر و پارکهای شهر جانمایی شده، افزود: در همین خصوص بنرهای راهنمای اسکان موقت مسافران در ورودی های شهر نصب شده است.

شهردار شهرکرد به منظور افزایش رضایت‌مندی شهروندان و مسافران در ماه رمضان، گفت: چهار سیستم اذان گو نیز در پارکهای تهلیجان، آبی جنگلی، مادر و غدیر نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیون ریال در حال نصب و راه اندازی است.

غلامیان دهکردی افزود: همزمان با ماه مبارک رمضان نماز جماعت مغرب و عشا در تعدادی از پارک های این شهر نیز اقامه می شود.