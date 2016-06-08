بهره برداری ازنخستین تصفیه خانه فاضلاب دامداری در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، محمد مهدی نوربخش در این مراسم که با حضور معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان و جمعی از مسئولان برگزار شد، بابیان این که این تصفیه خانه برای نخستین بار درخراسان رضوی درواحدهای دام داری به بهره برداری می رسد، گفت: این تصفیه خانه قادراست باظرفیت کل ۲ هزارو ۹۳۰ مترمکعب وخروجی ۲۵۰ مترمکعب درشبانه روزباکنترل خروجی "سی او دی ۱۴۵ میلی گرم برلیتر"(بهترین نوع خروجی) فعالیت کند.

وی هزینه احداث این مجموعه را ۴ میلیارد ریال و از نوع سیستم هوادهی ازکف و سطح بیان کرد و افزود:با تصفیه آب این واحددام داری مقدار ۱۰ هکتار جواز ابتدای کاشت تا زمان برداشت باسیستم آبیاری تحت فشارآبیاری می شود.

رئیس حفاظت محیط زیست نیشابور گفت: تصفیه خانه شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود با خروجی سی او دی ۱۴۵ میلی گرم برلیتر(کمترازمقداراستاندارد) فعالیت می کند در حالی که استاندارد آن ۲۰۰ میلی گرم برلیتراست.

نوربخش ادامه داد: استفاده مجدد از پساب تصفیه شده در کشاورزی و تامین علوفه برای بیش از ۲ هزار راس دام بزرگ یکی از نکات مهم در بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب این واحد بزرگ دامداری است و این واحد اولین واحد دامداری صنعتی در استان می باشد که به سیستم تصفیه فاضلاب مجهز شده است .

رئیس حفاظت محیط زیست نیشابور گفت: توجه دامداری های صنعتی به موضوع حفظ محیط زیست و رعایت استاندارد های زیست محیطی نقطه عطفی در مباحث زیست محیطی شهرستان محسوب شود.

گفتنی است؛ در سایر واحد های بزرگ دامداری در نیشابور موضوع احداث تصفیه خانه های فاضلاب در حال پیگیری و انجام است.