پژو ۴۰۵ با ۱۸۰ كيلومتر سرعت در قزوين توقیف شد

سرهنگ بهرام زینلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم كنترل سرعت پلیس راه، هنگام كنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین - کرج یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را كه با سرعت غیرمجاز ۱۸۰ كیلومتر در حال حركت بود، مشاهده و بلافاصله آن را متوقف كردند.

وی افزود: پس از توقف و استعلام از مرکز اجرائیات پلیس راهور استان، مشخص شد این خودرو دارای مبلغ ۱۵ میلیون ریال جریمه پرداخت نشده و ۳۶ فقره تخلف است.

سرهنگ زینلی خاطر نشان کرد: برابر تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در صورتی كه مبلغ جریمه خودرویی به ۱۰ میلیون ریال برسد، مراتب به مالک خودرو اعلام می شود و چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نكند، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیری می شود که برابر قانون، خودرو مذکور توقیف و روانه پارکینگ شد.