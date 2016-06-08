چند تبادل بزرگ زندانی در راه است/کانادا همچنان کارشکنی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با وزارت علوم در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خاوری گفت: کانادا همچنان در این راستا کارشکنی‌هایی را انجام داده و همکاری‌های لازم را نمی‌کند، به همین منظور اتفاق جدیدی در این پرونده رخ نداده است.

وی در رابطه با وضعیت تبادل زندانی بین ایران و سایر کشورها گفت: در سال گذشته که یکی از بهترین سال‌ها در رابطه با تبادل زندانی بود، بیش از ۷۰ زندانی منتقل کردیم که ۴۷ نفر از آنها از کویت و تعدادی از کشورهای دیگر بودند.

وزیر دادگستری همچنین افزود: چند تبادل بزرگ زندانی در دستور کار پیگیری ما قرار دارد، چرا که امروز ایران با ۵۰ کشور تفاهم‌نامه همکاری پیرامون تبادل زندانی منعقد کرده است.