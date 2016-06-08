تیم ملی واترپلو به گرجستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ملی پوشان واترپلوی ایران از نیمه دوم تعطیلات نوروز ۱۳۹۵ تمرینات مستمر خود را در استخر بین المللی ۹دی آغاز کردند. «الکساندر چیریچ»، سرمربی صربستانی تیم ملی با فراخواندن بازیکنان موردنظر، تمرینات فشرده صبح و عصری خود را برای ملی پوشان تدارک دید.

از آن روز تاکنون واترپلوئیست های ایران بدون وقفه روزانه بیش از ۵ ساعت تمرین بدنسازی و مرور تاکتیک را در دستور کار خود قرار داده اند.

در ادامه مسیر آماده سازی، کاروان واترپلوی ایران متشکل از ۱۳ ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست عصر امروز (چهارشنبه) تهران را به مقصد تفلیس ترک می کند.

در این سفر ملی پوشان از ۹ تا ۱۲ ژوئن (۲۰ تا ۲۳ خرداد ۱۳۹۵) در مسابقات چندجانبه گرجستان موسوم به «جام تفلیس (Tbilisi Cup)» شرکت می کنند. این رقابت ها زیرنظر فدراسیون ملی ورزشهای آبی گرجستان و با نظارت واترپلو اروپا (LEN Water Polo) برگزار خواهد شد.

علاوه بر ایران، تیم های چین، قزاقستان، اسلواکی و گرجستان الف و ب هم برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند.

کاروان واترپلوی ایران پس از پایان این مسابقات به مدت دو روز به مراحل آماده سازی خود در شهر تفلیس ادامه می دهد و روز چهارشنبه (۲۶ خرداد ۱۳۹۵) سفر یک هفته ای خود به گرجستان را به پایان می رساند.

هدف از برپایی این اردوها و مسابقات تدارکاتی حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا در آبان ماه سال جاری عنوان شده است. رقابت‌های آسیایی واترپلو از ۸ تا ۱۳ نوامبر ۲۰۱۶ (۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۵) به میزبانی ژاپن و در شهر توکیو برگزار می‌شود.

تیم ملی واترپلو ایران اعزامی به اردوی تدارکاتی و جام تفلیس:

گرجستان (تفلیس)- ۸ تا ۱۵ ژوئن ۱۳۹۵ (۱۹ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۵)

کادر فنی: الکساندر چیریچ (سرمربی)، وحید رضایی (مربی)، سیروس طاهریان (مدیر فنی تیم‌های ملی)

داور: امیر آذرخش

واترپلوئیست‌ها: سجاد عبدی ، امید لطف پور، سید محمدسعید میرمهدی، علی پیروزخواه، امیرحسین خانی، حامد ملک خانبانان، مهدی یزدان خواه، امیرحسین رهبر، امین قویدل، محمدجواد عباسی، امیرحسین کیهانی، سهیل رستمیان و امیر دهداری