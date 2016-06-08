۲۰۰ بقعه متبرکه استان اصفهان مجری طرح «ضیافت الهی» هستند

حجت‌الاسلام رضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره برنامه‌های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در ایام ماه مبارک رمضان و با اشاره به اجرای برنامه‌های محفل انس با قرآن در جوار امامزادگان استان اصفهان اظهار داشت: در این ایام بیش از ۸۰ محفل انس با قرآن در امامزادگان واجب‌التعظیم استان اصفهان برپا خواهد شد که ۱۴ مورد از این محافل با حضور قاریان مصری برگزار خواهد شد.

وی همچنین به برگزاری ۸۳ جلسه تفسیر روزانه قرآن کریم در کنار امامزادگان استان اصفهان اشاره داشت و افزود: همچنین ۱۵۹ کرسی تلاوت روزانه جزء خوانی و ترتیل خوانی قرآن کریم در جوار بقاع متبرکه استان برپا خواهد بود که مراسم جزء خوانی امامزاده محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل، امامزاده سید الکریم (ع) دولت آباد و امامزاده آقا علی عباس (ع) بادرود به صورت زنده از شبکه‌های استانی و سراسری صدا و سیما پخش می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: همچنین در ایام ماه مبارک رمضان در جوار ۳۹۱ بقعه متبرکه نماز جماعت و در جوار ۱۳۹ بقعه متبرکه نیز به صورت روزانه مجالس سخنرانی برپا می‌شود.

وی همچنین از اعزام مبلغانی از اصفهان و قم به امامزادگان استان اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این مبلغان برای اجرای طرح «ضیافت الهی» به امامزادگان اعزام شده‌اند که ۱۶ نفر از آنها از قم و ۱۸۹ از استان اصفهان هستند.

حجت‌الاسلام صادقی همچنین از استقرار ۳۹ خیمه معرفت در کنار امازدگان استان اصفهان در ایام نوروز خبر داد.

وی تصریح کرد: در بیش از ۲۰۰ امام‌زاده استان اصفهان طرح «ضیافت الهی» در ایام ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.