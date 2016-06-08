مؤسسات مالی غیرمجاز ۲ هزار میلیارد از خراسان شمالی خارج کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی‌اکبر پرویزی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای اداری خراسان شمالی اظهار داشت: با توجه به اینکه ما در استان برای تأمین ۵۰۰ میلیارد تومان پول باید به بانک‌های مختلف درخواست دهیم بااین‌وجود دو هزار میلیارد تومان از پول‌ها و سرمایه خراسان شمالی به تهران و دیگر مناطق کشور برده شده است.

پرویزی افزود: خراسان شمالی با مشکلات بسیاری توانست مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری میزان و ثامن‌الحجج را در استان برطرف کند.

افتتاح چهار پروژه در خراسان شمالی

پرویزی با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح طی چند ماه آینده در استان گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر در سد غلامان راز و جرگلان حدود سه میلیون مکعب آب ذخیره‌شده است که افتتاح آن پس از ماه رمضان انجام خواهد شد و همچنین افتتاح پروژه پست ۴۰۰ جاجرم، توسعه فرودگاه و نیز بخشی از راه جنگل گلستان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر راه افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی بابیان اینکه ۲۴ خردادماه امسال یک سال از سفر رئیس‌جمهور به خراسان شمالی می‌گذرد خاطرنشان کرد: گزارش عملکرد میزان پیشرفت‌ها، کندی کار و مشکلاتی که برای پروژه‌ها به وجود آمده است را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: علیرغم گذشت یک سال از سفر ریاست‌جمهور به خراسان شمالی، استان درزمینهٔ پیشرفت پروژه‌ها نسبت به دیگر استان‌های موفق‌تر بوده است.

وی افزود: قسمت عمده پروژه‌های سفر مقام معظم رهبر به اتمام رسیده و چند پروژه عظیم به دلیل کاهش تخصیص منابع و نبود اعتبار اجرانشده است.

واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی

پرویزی گفت: یکی از اقدامات مهم دولت موضوع واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی برای بهره‌برداری از آن‌ها است.

استاندار خراسان شمالی اظهار داشت: هم‌اکنون حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری به پیمانکاران، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت وجود دارد که امکان به اتمام رساندن آن‌ها بسیار سخت و طولانی خواهد بود.

پرویزی افزود: چنانچه پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی واگذار نشوند از بین خواهند رفت و یا سبب افزایش قیمت آن‌ها می‌شود که این برای کشور امکان‌پذیر نیست.

وی تصریح کرد: بر اساس برآورد سال ۹۳ هم‌اکنون ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه در بردارد.

استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه نظام مالی و بانکی باید اصلاح شود گفت: بانک‌ها به هنگام وام دادن فقط در سود گرفتن شریک هستند اما چنانچه وام‌گیرنده ضرر کند خواستار سود خود هستند.

پرویز به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد: امسال مدیران از افطاری دادن خودداری کنند و چنانچه خواستند چنین اقدامی را انجام دهند به ایتام کمک کنند.