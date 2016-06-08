کاهش کیفیت هوا در چهارمحال وبختیاری/ ورود ذرات گرد وغبار

مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود ذرات گرد و غبار به سطح استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: کیفیت هوا از بعد ازظهر امروز چهارشنبه در استان کاهش پیدا می کند.

وی افزود: هم اکنون در استان وزش باد وجود دارد که این امر موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار محلی شده است.

وی تاکید کرد: افزایش وزش باد موجب فعال شدن کانون های گرد و غبار و تشدید آلودگی هوا می شود.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر سورشجان با دمای ۵ درجه سانتی گراد خنک ترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری است.