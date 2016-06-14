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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیمه ۳۱ هزار نویسنده و هنرمند/ ظرفیت پذیرش افراد جدید وجود دارد

بیمه ۳۱ هزار نویسنده و هنرمند/ ظرفیت پذیرش افراد جدید وجود دارد

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۳۱ هزار نویسنده و هنرمند تحت پوشش بیمه سازمان هستند گفت: ظرفیت پذیرش افراد جدید را نیز داریم.

سیروس نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بیمه نویسندگان و هنرمندان گفت: در حوزه بیمه این افراد هم اکنون ما مشکلی نداریم و با توافقی که انجام شده قرار است بدهی گذشته ناشی از عدم پرداخت حق بیمه هنرمندان و نویسندگان طی اقساط چند ماهه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود و البته پرداختی های امسال نیز به‌روز انجام شود.

وی افزود: بخشی از بیمه هنرمندان از هدفمندی یارانه ها تامین می شود که سقف تعداد آن ۱۰ هزار و ۴۷۷ نفر است و بر اساس صحبت‌های انجام شده یک تا دو هزار نفری را که هنوز در این بخش ظرفیت وجوددارد به تشخیص خود آنها به ما معرفی و به لیست بیمه اضافه خواهیم کرد.

نصیری به توافق با وزارت ارشاد نیز اشاره کرد و گفت: همچنین با این وزارتخانه نیز توافقی انجام شده تا افرادی که به تشخیص خودشان نیاز به بیمه دارند، به ما معرفی کرده و ما مشکلی برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید نداریم.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از ۲۳ هزار نویسنده و هنرمند از محل توافقنامه با وزارت ارشاد تحت پوشش بیمه قرار دارند و همچنین ۸ هزار نفر نیز از محل هدفمندی یارانه ها بیمه هستند.

به گفته مهر، صندوق هنرمندان و نویسندگان، ۵۰ میلیارد تومان در قبال بیمه هنرمندان و نویسندگان به تامین اجتماعی بدهکار هستند، به طوری که تعهد کردند حداکثر تا شهریور سال آینده بدهی خود را تسویه کنند.

کد مطلب 3680996
مهناز قربانی مقانکی

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