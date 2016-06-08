یک شیفت به ساعت کاری مراکز انتقال خون در ماه رمضان اضافه شد

مجید زینلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اهدای خون در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: در ایام رمضان تلاش کردیم با توجه به حال روزه‌داران بستری فراهم کنیم که پس از افطار با افزایش ساعت کاری، بتوانند کار خیر اهدای خون را انجام دهند.

وی بیان داشت: شهروندان می‌توانند پس از افطار برای اهدای خون به مرکز اهدای خون میدان خواجو واقع در میدان خواجو مراجعه کنند.

مدیر کل انتقال خون استان اصفهان به اهداکنندگان توصیه کرد پس از اهدای خون تا سحر، تغذیه مناسب‌تری همراه با مصرف بیشتر مایعات داشته باشند، اعلام کرد: اهداکنندگان خون، در طول روز از فعالیت‌های سنگین پرهیز کنند و در معرض مستقیم نور خورشید و گرما قرار نگیرند.

وی گفت: مرکز اهدای خون میدان خواجو واقع در میدان خواجو علاوه بر صبح و عصر در ماه مبارک رمضان بعد از افطار تا پاسی از شب از اهداکنندگان نوع دوست خونگیری به عمل می‌آورد.

زینلی اضافه کرد: برای حفظ ذخایر خون و فرآورده‌های خون و تامین نیاز حیاتی بیماران به این ماده حیاتی در ایام ماه مبارک رمضان به تدریج و مستمر با همراه داشتن اصل کارت ملی به مراکز اهدای خون مراجعه و با اهدای خون خویش از زیباترین انفاق در ماه انفاق و عبادت بهره‌مند شدند.

