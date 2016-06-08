۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۴

رئیس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان:

قیمت مصوب زولبیا و بامیه در اصفهان اعلام شد/هر کیلو 11 هزار تومان

اصفهان - رئیس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان گفت: هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک باید ۱۱ هزار تومان به فروش برسد که هنوز به تصویب نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون قیمت زولبیا و بامیه و پیشنهادی اتحادیه برای تصویب، اظهار داشت: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک در شهر اصفهان ۱۱ هزار تومان به سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تصویب پیشنهاد داده شده است.

وی بیان داشت: این قیمت برای زولبیا و بامیه درجه دو به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

رئیس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان افزود: نرخ مصوب شهر تهران مشابه نرخ پیشنهادی اتحادیه گز و شیرینی اصفهان است زیرا تهران و اصفهان شرایطی مشابه دارند.

وی تصریح کرد: نرخ زولبیا و بامیه در شهرکرد نیز به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رسیده است.

شریفی با بیان اینکه این قیمت متناسب با آنالیز محصول و قیمت هر ماده مورد استفاده در زولبیا و بامیه محاسبه شده است، اضافه کرد: ما انتظار داریم، با مساعدت مسئولان و نگاه واقع بینانه به قیمت ارائه شده هرچه زودتر این قیمت به تصویب برسد.

 

