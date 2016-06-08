قیمت مصوب زولبیا و بامیه در اصفهان اعلام شد/هر کیلو 11 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران پیرامون قیمت زولبیا و بامیه و پیشنهادی اتحادیه برای تصویب، اظهار داشت: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه درجه یک در شهر اصفهان ۱۱ هزار تومان به سازمان صنعت، معدن و تجارت برای تصویب پیشنهاد داده شده است.

وی بیان داشت: این قیمت برای زولبیا و بامیه درجه دو به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش می‌یابد.

رئیس اتحادیه گز و شیرینی اصفهان افزود: نرخ مصوب شهر تهران مشابه نرخ پیشنهادی اتحادیه گز و شیرینی اصفهان است زیرا تهران و اصفهان شرایطی مشابه دارند.

وی تصریح کرد: نرخ زولبیا و بامیه در شهرکرد نیز به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان به تصویب رسیده است.

شریفی با بیان اینکه این قیمت متناسب با آنالیز محصول و قیمت هر ماده مورد استفاده در زولبیا و بامیه محاسبه شده است، اضافه کرد: ما انتظار داریم، با مساعدت مسئولان و نگاه واقع بینانه به قیمت ارائه شده هرچه زودتر این قیمت به تصویب برسد.