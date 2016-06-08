نشست ستاد احیای «امر به معروف ونهی از منکر» در رودسر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ستاد احیای «امر به معروف ونهی از منکر» که ظهر چهارشنبه برگزار شد، فرمانده سپاه ناحیه رودسر بر لزوم خارج شدن از موازی کاری در اقداماتی که در راستای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می شود تاکید کرد و گفت: موازی کاری در این حوزه تاثیر گذاری را کمرنگ کرده و برای احیای این فریضه الهی در جامعه باید به اقدامات هماهنگ و کاربردی پرداخت.

سرهنگ پاسدار حسین مصطفی پور افزود: برای اجرای اقدامات موثر باید مصادیق امر به معروف و نهی از منکر کاملا مشخص شود تا بتوان آن را به صورت کاربردی درآورد.

وی یکی از کارهای مهم در این عرصه را پیگیری مصوبات دانست و گفت: پیگیری مصوباتی که در جلسات احیای امر به معروف و نهی از منکر به تصویب رسیده و اجرایی کردن آنها می تواند گام موثری در اقدامات عملگرایانه و کاربردی در این حوزه باشد.

سرهنگ مصطفی پور همچنین بر مشخص و اجرایی شدن نتایج نشست های برگزار شده درباره احیای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان رودسر تاکید کرد و آن را نخستین گام در راستای زنده کردن این واجب فراموش شده دانست.

آموزه های قرآن، معیار در امر به معروف و نهی از منکر

در ادامه این جلسه نیز فرماندار رودسر معیار و مقیاس در امر به معروف و نهی از منکر را آموزه های قرآن کریم عنوان کرد و گفت: دراین ماه عزیز همه باید در راستای احیای امر به معروف و نهی از منکر گام برداشته و نسبت به عمل به فرامین قرآن جدیت داشته باشیم.

امیر جانبازی رودسری افزود: امر به معروف ونهی از منکر مستلزم روحیه انقلابی گری است و باید با برنامه ریزی اصولی این فریضه را به یک سرانجام مطلوب برسانیم.

وی خواستار تلاش مضاعف اعضای ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر در شهرستان رودسر شد و تاکید کرد: باید برای زنده گذاشتن فریضه امر به معروف و نهی ازمنکر بیشتر تلاش کنیم که این امر مستلزم هدفمند شدن فعالیت های ستاد احیا است.

لزوم راه اندازی گشت امنیت اخلاقی

امام جمعه رودسر نیز در این نشست تصریح کرد: تلاش های ما درباره احیای این فریضه الهی متناسب با شرایط جامعه نبوده و در این باره کوتاهی کرده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین محمد علی دستجردی با اشاره به وضعیت سواحل در شهرستان رودسر خاطر نشان کرد: متاسفانه وضعیت حجاب در سواحل شهرستان زیبنده مردم منطقه نبوده و حتی شاهد کشف حجاب در برخی مناطق هستیم که این امر نشان از کوتاهی ما در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر داشته و این وضعیت در شأن جمهوری اسلامی و خون شهدا نیست.

وی برخورد قهر آمیز در این زمینه را جایز ندانست و گفت: در بسیاری از موارد تذکرلسانی کمک زیادی به حل مسله خواهد کرد و نیازی به برخورد قهر آمیز نیست.

حجت الاسلام دستجردی بر لزوم راه اندازی گشت امنیت اخلاقی در شهرستان تاکید کرد و یادآور شد: به طور حتم اقدامات فرهنگی تاثیر گذاری بیشتری دارد و باید در این زمینه نیز فعالیت های هدفمند انجام شود.

وی همچنین بر لزوم حمایت بیشتر از ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تاکید و خاطرنشان کرد: بی شک اگر امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه نشود، اثرات سوء افزایش آسیب های اجتماعی گریبان همه افراد جامعه و خانواده ها را خواهد گرفت.