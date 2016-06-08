تعامل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی با سندیکای شرکت های ساختمان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی، افشین رحیمی ظهر چهارشنبه در این نشست که سالن جلسات اداره برگزار شد، به تشریح پتانسیل های خراسان رضوی نظیر همجواری با کشورهای ترکمنستان و افغانستان، پوشش منطقه گسترده شرق کشور و وجود هتل ها و رستوران ها اشاره کرد وگفت: در سال های اخیر صنایع به اهمیت آموزش نیروی کار پی برده و می دانند که آموزش نیروی انسانی یکی از پارامترهای مهم و اثرگذار در کیفیت است.

وی افزود: هرگاه صنعت با آینده نگری به آموزش و پژوهش بهای لازم را داده است نتایج و تاثیرات چشمگیر آن مشهود بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در ادامه از امکان انعقاد تفاهمنامه همکاریو همچنین واگذاری مدیریت کارگاه ها به سندیکا، بخش خصوصی، قراردادهای آموزشی و یا برگزاری همایش به عنوان بخشی از زمینه های همکاری های طرفین نام برد.

همچنین دراین نشست قائم مقام سندیکای شرکت های ساختمانی کشور ضمن استقبال از زمینه های همکاری با این اداره کل اظهار کرد: در حال حاضر مدیریت مدرن حلقه مفقوده است.

محمد غنی زاده با اشاره به نیاز جامعه به اخلاق حرفه ای خاطر نشان کرد: تغییر فرهنگ جامعه و اخلاق اجتماعی تنها از طریق آموزش های فنی و حرفه ای امکانپذیر است.

وی اضافه کرد: آموزش های فنی و حرفه ای با شخصیت فرد سرو کار دارد بنابراین لازم است تا در خصوص ارتقاء و توسعه منابع انسانی کشور از طریق ارائه آموزش های مهارتی بر اساس نیازهای بازار کار اقدام شود.