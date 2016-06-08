۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

آخرین وضعیت چشمی از زبان پزشک تیم فوتبال استقلال

هافبک استقلال چیزی حدود شش ماه تا رسیدن به آمادگی کامل زمان نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  امین نوروزی، معاون پزشکی باشگاه استقلال، درگفت وگو با سایت رسمی این باشگاه، درباره آخرین وضعیت روزبه چشمی گفت: با توجه به اینکه دو ماه و نه روز از عمل سنگین روزبه چشمی می گذرد که شامل ترمیم رباط ACL و رباط خارجی زانو و همچنین ترمیم منیسک بود، باید بگویم شرایط ایشان در حال حاضر مطلوب است و تحت درمان فیزیوتراپی و آب درمانی قرار میگیرد.

وی افزود: چشمی باید طی این ماه عصا را کنار بگذارد. ضمن اینکه برای بهبودی این بازیکن با توجه به این نوع جراحی نباید ریسک کرد و حدود شش ماه و نیم دیگر زمان نیاز دارد تا به آمادگی کامل برسد.

