موفقیت در میدان های فرهنگی نیازمند بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعدازظهر چهارشنبه در جمع مسئولان ستاد راهیان نور استان، یاد و خاطره ۳۱ شهید مدافع حرم مازندران را گرامی داشت و گفت: باید یادی کنیم از دو شهید سرافراز مدافع حرم شهیدان عزیز بلباسی و کابلی که به‌عنوان خادم اردوهای راهیان نور و سفیران فرهنگی حضوری تأثیرگذار و ماندگار داشتند.

مقام عالی دولت در استان ادامه داد: مقام معظم رهبری از اردوهای راهیان نور به‌عنوان سنت بسیار ستودنی و حرکت بابرکت یادکردند که باید تداوم یابد و حقیقت آن است که نباید دوران تاریخی و پرافتخار دفاع مقدس فراموش شود و از این گنجینه معنوی و ایثار و شهادت باید همیشه استفاده کنیم

ربیع فلاح تصریح کرد: امروز جنگ فکری و فرهنگی سخت‌تر از جنگ نظامی و رودرروست و برای موفقیت در میدان‌های فرهنگی به بصیرت و ایستادگی نیازمندیم که روحیه مقاومت و ایثار و ایستادگی با حضور در اردوهای راهیان نور تقویت می‌گردد.

استاندار مازندران نقش اردوهای راهیان نور را در انتقال پیام ایثار و شهادت بسیار مهم دانست و گفت: نقش اردوهای راهیان نور در برابر جنگ نرم دشمن و در ارتقای بصیرت و آگاهی برای مقابله با فتنه‌های دشمنان بسیار مهم و تأثیرگذار است.

وی از فرماندهی سپاه کربلا و مسئولین برگزاری اردوهای راهیان نور که زمینه حضور بیش از ۴۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم را در اردوهای راهیان نور سال ۹۴ فراهم کردند تقدیر و تشکر کرد و با توجه به بیان شاخصه‌ای انقلابی ماندن از سوی مقام معظم رهبری گفت: پایبندی به ارزش‌های مبنایی و اساسی اسلام، همت بلند برای رسیدن به آرمان‌ها، پایبندی به استقلال تقوای اجتماعی و سیاسی از شاخصه‌ای انقلابی بودن است که همه باید در این مسیر گام بردارند

استاندار مازندران در ادامه بر ضرورت حضور دلسوزان انقلاب و بسیجیان در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی و اردوهای جهادی و افزایش اشتغال و رونق تولید تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد تا در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل شاهد توسعه و پیشرفت همه‌جانبه استان مازندران باشیم.