طرح ویژه پلیس سیرجان در ماه مبارک رمضان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد به تشریح اقدامات پلیس امنیت عمومی در ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار کرد: دستورالعمل ویژه ای در این راستا تنظیم و پس از ارائه آموزش های لازم به صنوف مختلف ارسال شده است.

وی از اجرای گشت های تلفیقی با مشارکت دیگر نهادها در خصوص برخورد با مظاهر علنی فساد همچنین روزه خواری در ملا عام خبر داد و افزود : اطلاعیه ای نیز در خصوص رعایت حرمت ماه مبارک رمضان و رعایت ضوابط شرعی و قانونی در این ایام تهیه و در مراکز عمومی، معابر پرتردد و اصناف سطح شهر توزیع شد.

ایران نژاد با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی پلیس امنیت عمومی تصریح کرد: این جلسات با حضور مسئولان و کارشناسان انتظامی مجمع امور صنفی و روسای اتحادیه های این مجمع در خصوص چگونگی فعالیت مراکز زیرمجموعه این دستگاه ها در ماه مبارک رمضان برگزار شده است.

وی اعزام گشت های کنترلی نامحسوس را از دیگر اقدامات این پلیس اعلام کرد و گفت: علاوه بر این طرح ویژه کنترلی برای نظارت بر صنوف خدماتی مرتبط با پخش، تولید و توزیع مواد غذایی مانند رستوران ها، تالارها و مراکز پذیرایی و اغذیه فروشی ها در حال اجرا است.

فرمانده انتظامی سیرجان در پایان بیان داشت: برابر نص قانون مجازات اسلامی، روزه خواری در ملا عام جرم است و پلیس نیز به عنوان وظیفه قانونی خود با این جرم مشهود برخورد می کند.