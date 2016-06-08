قدردانی از زحمات قهرمانان ملی از وظایف نهادهای مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی رئیس پارلمان محلی قزوین، سید کاظم مجابی و احد چگینی رئیس شورای استان و عضو شورای اسلامی شهر قزوین ظهر چهارشنبه از سیامک مرندی عضو تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند.

احد چگینی در حاشیه مراسم استقبال باشکوه مردم، ورزشکاران و مسئولان از سیامک مرندی عضو تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: صعود تیم والیبال جمهوری اسلامی ایران به المپیک پس از ۵۲ سال افتخار ارزشمندی است که به همت جوانان و پهلوانان این مرز و بوم به شایستگی رقم خورد.

وی بیان کرد: سیامک مرندی یکی از مهره های تأثیرگذار تیم ملی والیبال کشورمان محسوب می‌شود و اینکه یک قزوینی موجب اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های جهانی است موفقیت بسیار ارزشمند و به یادماندنی است.

چگینی بیان کرد: امروزه نام کشورمان به واسطه نقش آفرینی این غیورمردان در عرصه بین المللی می درخشد و ضرورت دارد مسئولان، نمایندگان مردم و نهادهای مردمی قدردان این زحمات ارزشمند باشند.