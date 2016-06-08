هشتمین روزناسالم کرمانشاه رقم خورد/ هوا باز هم به وضعیت هشداررسید

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: غلظت ذرات گردو غبار در هوای شهر کرمانشاه طی ساعات مختلف متغیر بوده اما بیشترین میزان غلظت طی امروز در ساعت ۷ صبح و به میزان ۲۷۰ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز غلظت ریزگردها ۲۳۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که نشان دهنده وضعیت هشدار است.

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هوای کرمانشاه از ابتدای امسال ۸ روز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.

بر اساس اعلام هواشناسی کرماشاه، هوای این استان تا پایان هفته جاری غبار آلود خواهد بود.

بر این اساس، غلظت گرد وغبار طی فردا و پس فردا به ویژه در نواحی مرزی شدید تر بوده و میزان دید افقی را به شدت کاهش خواهد داد.