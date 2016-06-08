  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۱۹

هجوم دوباره ریزگردها؛

هشتمین روزناسالم کرمانشاه رقم خورد/ هوا باز هم به وضعیت هشداررسید

هشتمین روزناسالم کرمانشاه رقم خورد/ هوا باز هم به وضعیت هشداررسید

کرمانشاه- رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه گفت: هوای کرمانشاه برای هشتمین روز در سال جاری در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

ثریا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: غلظت ذرات گردو غبار در هوای شهر کرمانشاه طی ساعات مختلف متغیر بوده اما بیشترین میزان غلظت طی امروز در ساعت ۷ صبح و به میزان ۲۷۰ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

وی افزود: در حال حاضر نیز غلظت ریزگردها ۲۳۰ میکروگرم بر مترمکعب بوده که نشان دهنده وضعیت هشدار است.

رئیس اداره نظارت و پایش محیط زیست استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: هوای کرمانشاه از ابتدای امسال ۸ روز در وضعیت ناسالم قرار داشته است.

بر اساس اعلام هواشناسی کرماشاه، هوای این استان تا پایان هفته جاری غبار آلود خواهد بود.

بر این اساس، غلظت گرد وغبار طی فردا و پس فردا به ویژه در نواحی مرزی شدید تر بوده و میزان دید افقی را به شدت کاهش خواهد داد.

کد مطلب 3681019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها