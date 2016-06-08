اجرای طرح پاکسازی واحدهای صنفی در همدان/پلمب ۲۷ واحد صنفی

سرهنگ احمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور ارتقای امنیت اخلاقی و اجتماعی در واحدهای صنفی پوشاک همدان و به منظور جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم صنفی و همچنین ارتقا امنیت پایدار در اینگونه مراکز، اجرای طرح کنترل و نظارت برصنوف در شهر همدان، توسط عوامل اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران این پلیس طرح ضربتی پاکسازی صنوف عرضه پوشاک را اجرا و از تمام واحدهای صنفی به صورت محسوس و غیر محسوس بازدید و بر آنها نظارت کردند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح ۱۴۵۰ قطعه عکس ژورنال با تصاویرممنوعه به همراه ۱۶۱ ثوب البسه غیرمجاز و ۲۱ عدد کیف زنانه با تصاویر ممنوعه و ۲۴۳ عدد انواع اقلام ممنوعه با نمادهای غربی کشف شد، گفت: ۲۷ واحد صنفی متخلف نیز برابر مفاد قانون نظام صنفی پلمب شد.

سرهنگ رحیمی اظهار داشت: در این طرح ضمن ملزم کردن متصدیان صنوف به رعایت شئونات اسلامی و مقررات و آئین نامه نظارت بر اماکن عمومی از آنها تعهدات لازم اخذ و با خاطیان برابر قانون و مقررات برخورد شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی انتظامی استان همدان با قدرانی از همکاری مردم با پلیس در انجام ماموریت ها از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.