آمار معتادان در مازندران کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه تخصصی توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد استان با اشاره به این‌که فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی از عوارض مصرف شیشه در استان موجب کاهش چشمگیر مصرف این مواد مخدر صنعتی و خطرناک در سال ۹۴ شد، افزود: اجرای طرح کارزار شیشه با هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول در جهت آگاه‌سازی جامعه در استان موجب کسب رتبه برتر مازندران در این راستا شد.

وی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از ظرفیت سمن‌ها به‌ویژه با راه‌اندازی موج تبلیغاتی در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر مصادف با پنجم تیرماه در جهت آگاه‌سازی جامعه از مخاطرات سوءمصرف مواد مخدر بهره برد.

وی بر اجرای بیش‌ازپیش طرح‌های پیشگیرانه در این راستا تأکید کرد و یادآور شد: باید با زبان هنر و با توجه به ذائقه جامعه، نسبت به انجام کارهای تبلیغی و فرهنگی اقدام نمود.

معاون استاندار مقابله با پدیده شوم مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: باید از مشارکت مردم و خانواده‌ها برای مبارزه با این پدیده استفاده کرد.