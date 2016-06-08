۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

پدر شهید «سید حسین حسینی» به فرزند شهیدش پیوست

همدان - پدر شهید سید حسین حسینی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان، پدر شهید سید حسین (ایوب) حسینی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر پدر این شهید والامقام پیش ازظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های شهدا و همچنین مردم شهیدپرور دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان تشییع و در قطعه والدین شهدا در کنار گلزار شهدای باغ بهشت همدان آرام گرفت.

مراسم ختم مرحوم حاج سید اصغر حسینی روز پنج‌شنبه بیستم خردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ در مسجد امیرالمومنین (ع) همدان واقع در خیابان صدف برگزار خواهد شد.

شهید سید حسین (ایوب) حسینی در سال ۱۳۶۵ و در عملیات غرورآفرین کربلای ۵ در منطقه شلمچه به فیض شهادت نائل شده است.            

