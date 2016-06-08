فرود اضطراری هواپیمای مصری در ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری المحیط، یک هواپیمای مصری که به سمت پکن پایتخت چین در حرکت بود، به دلیل دریافت پیامی هشدار آمیز مبنی بر وجود یک بمب در داخل هواپیما مجبور به فرود اضطراری در ازبکستان شد.

بر اساس این گزارش یکی از مسئولان هواپیمایی مصری در این خصوص اظهار داشت: پیامی تهدید آمیز برای پرواز شماره ۹۵۵ که قاهره را به سمت فرودگاه پکن ترک کرده بود، ارسال شد؛ هواپیمای ایرباس ۳۳۰/۲۰۰ پس از ۳ ساعت از ترک فرودگاه قاهره و پرواز به سوی پکن این پیام امنیتی را دریافت کرد.

این منبع در همین راستا افزود: به دلیلی اهمیت سلامت و امنیت مسافران برای شرکت هواپیمایی، این موضوع به خلبان این هواپیما اطلاع داده شد و از وی درخواست شد در نزدیکترین فرودگاه بر زمین بنشیند که وی نیز در فرودگاه اورجنش ازبکستان فرود آمد.

در همین راستا مسئولان ازبکستانی نیز اقدام به بازرسی های امنیتی و بررسی هواپیما کردند و متوجه کذب بودن این تهدید شدند. این مقامات اعلام کردند که برای پرواز مجدد این هواپیما به سوی فرودگاه پکن تدابیر لازم را اتخاذ می کنند.

لازم به ذکر است که شرکت خطوط هواپیمای مصر اخیرا از قطع ارتباط خود با یک فروند هواپیمای نوع «ایرباس ۳۲۰» با ۶۶ سرنشین خبر داد. در هواپیمای مفقود شده افرادی با تابعیت های فرانسوی، انگلیسی، عراقی، سعودی، سودانی، کویتی و الجزایری و همچنین افرادی از جمهوری چاد حضور داشتند که همگی جان خود را از دست دادند.