احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج زیر ۱۲ سال استان همدان اظهار داشت: آییننامه مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان صادرشده و این مسابقات از روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در خانه هیئت شطرنج استان همدان آغاز خواهد شد.
وی افزود: مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر مسابقات حاکم بوده و مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار میشود.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به آغاز کلاسهای تابستانی آموزش شطرنج گفت: کلاسهای آموزشی تابستانه هیئت شطرنج همدان از ابتدای هفته جاری آغاز شد.
بابایی خاطرنشان کرد: ثبتنام از علاقهمندان همهروزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل هیئت شطرنج همدان انجام میشود و کلاسهای آموزشی هیئت شطرنج همدان از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته و در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد.
وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیلشدن به رشتهای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاههای حرفهای بسیار ضروری است.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بینالمللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت میکند.
بابایی بابیان اینکه دستگاه ورزش استان همدان با محدودیتها و تنگناهای مالی در ورزش کشور توانست سال گذشته ۹۰ میلیون ریال به هیئت شطرنج همدان کمک کند، گفت: هیئت شطرنج استان نیز توانست سال گذشته با درآمدهای حاصلشده بیش از ۵۰۰ میلیون ریال صرف برنامهها اعم از برگزاری رقابتها و اعزامها هزینه کند.
