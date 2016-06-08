۱۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان برگزار می‌شود

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان از روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در همدان برگزار می‌شود.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج زیر ۱۲ سال استان همدان اظهار داشت: آیین‌نامه مسابقات شطرنج رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان صادرشده و این مسابقات از روز چهارشنبه ۲۶ خرداد در خانه هیئت شطرنج استان همدان آغاز خواهد شد.

وی افزود: مقررات فدراسیون جهانی شطرنج بر مسابقات حاکم بوده و مسابقات در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار می‌شود.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به آغاز کلاس‌های تابستانی آموزش شطرنج گفت: کلاس‌های آموزشی تابستانه هیئت شطرنج همدان از ابتدای هفته جاری آغاز شد.

بابایی خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از علاقه‌مندان همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در محل هیئت شطرنج همدان انجام می‌شود و کلاس‌های آموزشی هیئت شطرنج همدان از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته و در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد.

وی بابیان اینکه شطرنج همدان به دنبال تبدیل‌شدن به رشته‌ای همگانی و فراگیر است، بیان کرد: ارتقا سطح فنی و علمی مربیان با برگزاری کارگاه‌های حرفه‌ای بسیار ضروری است.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: تعداد داوران فعال در ورزش شطرنج استان همدان ۲۰ نفر بوده که از این تعداد ۹ داور زن و ۱۱ داور مرد هستند و یک داور بین‌المللی به نام عرفان هاشمی نیز در شطرنج کشور قضاوت می‌کند.

بابایی بابیان اینکه دستگاه ورزش استان همدان با محدودیت‌ها و تنگناهای مالی در ورزش کشور توانست سال گذشته ۹۰ میلیون ریال به هیئت شطرنج همدان کمک کند، گفت: هیئت شطرنج استان نیز توانست سال گذشته با درآمدهای حاصل‌شده بیش از ۵۰۰ میلیون ریال صرف برنامه‌ها اعم از برگزاری رقابت‌ها و اعزام‌ها هزینه کند.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
