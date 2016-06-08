به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام رضا جعفری سه شنبه اظهار کرد: این ویژه برنامه ها در آستان مقدس امامزادگان سیدحمزه(ع)، سید ابراهیم و حذیقه (دال و ذال میارمیار)، عون‌ و زید، علی‌بن‌مجاهد(چهارمنار)، میر موسی اسپیران، سیدجمال راسته کوچه، سید محمد کججانی، بقعه قیس سردرود، بقعه آیت‌الله قاضی(مسجد مقبره)، خانم امامزاداسی(طالقانی) برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری برنامه‌ خمیه‌های معرفت گفت: این ویژه برنامه‌های در محل پارک ائل‌گلی، پارک مفاخر، ارتفاعات کوه عون‌بن‌علی و مقبره الشعرا همه روزه از ساعت ۲۰ الی ۲۴ در ماه مبارک رمضان با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز و اداره کل تبلیغات اسلامی استان برپا خواهد بود.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه ناحیه یک تبریز افزود: برگزاری ۱۵ محفل انس با قرآن با حضور قاری مصری و قاریان و حافظان بین‌المللی کشور در روزهای ۱۳ الی ۱۴ رمضان در تبریز، برنامه ترتیل خوانی در آستان مقدس سیدحمزه(ع) همه روزه از ساعت ۱۵ الی ۱۶ و همچنین برنامه مناجات خوانی همه روزه در حرم مطهر شهدا و امامزادگان کوه عون‌بن‌علی از ساعت ۲۳ از دیگر برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان خواهد بود.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه سخنرانی استاد فروغی از روز ۱۵ رمضان تا آخر ماه مبارک در مسجد طوبی بعد از نماز مغرب و عشا از دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده، یادآور شد: همچنین برگزاری ویژه برنامه اختتامیه مسابقات قرآنی و تجلیل از نخبگان قرآنی، اطعام بیش از ۳۰هزار نفر روزه‌دار از محل نیت واقفین، اطعام و احسان به نیازمندان طرح اکرام ایتام، جشن میلاد امام حسن(ع) و ویژه برنامه‌های سخنرانی، مناجات خوانی و پاسخ به سوالات شرعی از اهم برنامه‌های ضیافت الهی سال‌جاری خواهد بود.

حجت‌الاسلام جعفری در پایان افزود: ۱۲ روحانی فرهیخته از شهر مقدس قم، ۱۵ روحانی از شهر تبریز و سه مبلغه جهت پاسخ به سوالات شرعی روزه‌داران حضور خواهد داشت و همچنین برنامه افطاری در امامزاده سیدحمزه(ع) همه روزه برپا خواهد بود.