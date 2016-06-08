یکی از اهداف روزه ایجاد اراده و صبر در انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعدازظهر چهارشنبه در دومین جلسه از سلسله مباحث ماه مبارک رمضان با موضوع «تحکیم خانواده و وظایف متقابل در آموزه های دینی» که در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد، اظهار کرد: حضرت محمد (ص) قبل از آغاز ماه مبارک رمضان خطبه ای را خواندند که در پایان خطبه امام علی (ع) از ایشان سوال کردند که بهترین عمل در ماه رمضان چیست و پیامبر نیز در جواب ایشان گفتند که دوری از گناهان و کارهای حرام بهترین عمل است.

وی ادامه داد: در آیات شریفه قرآن کریم آمده است که انجام دادن گناه، دل و جان انسان را ویران و خراب می‌کند. دل انسان خاصیتی دارد که با انجام دادن گناه از بین می‌رود و انسان باید خاصیت دل خود را حفظ کند.

او با بیان اینکه انجام دادن گناه باعث بیماری دل می‌شود، افزود: بیماری تمام دل را فرامی‌گیرد و دل انسان نیز توانایی رسیدن به نور الهی را ندارد. دل هر انسانی مثل آیینه شفاف است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان تصریح کرد: هر گناه انسان تأثیر منفی بر روی دل او می‌گذارد و زمانی که تکرار شود، باعث بیماری تمام دل می‌شود. ماه رمضان فرصت خوبی است تا دل‌های خود را صفا و جلا دهیم و از گناهان که باعث بیماری دل می‌شود، خودداری کنیم.

امام‌جمعه گرگان هدف خداوند از روزه را ایجاد اراده و صبر در انسان دانست و گفت: تهمت، دروغ، غیبت و ... که از گناهان الهی است در جامعه ما بسیار رایج شده است و حتی می‌توان گفت در حال حاضر گناه نیز شناخته نمی‌شود.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی در پایان خاطرنشان کرد: گناه میکروب روح است و انسان نباید بگذارد تا روح او فاسد شود. ماه مبارک رمضان از ارزش و جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و همه مسلمانان باید در این ماه به اعمالی که خداوند بر آن‌ها واجب کرده است را انجام دهند.