سنجش ۱۴ هزار نوآموز ورود به دبستان در خراسان جنوبی آغاز شد

سید علی اکبر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سنجش دانش آموزان متقاضی ورود به دبستان در استان اظهار کرد: این طرح امسال وارد بیستمین سال خود شده است.

وی با بیان اینکه این طرح برای نوآموزان ورود به دبستان در دو سطح ارزیابی اولیه و تخصصی انجام می شود، بیان کرد: طبق تفاهم نامه منعقد شده بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، ارزیابی های سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی و سنجش شنوایی و بینایی و آمادگی تحصیلی توسط آموزش و پرورش انجام می شود.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز ثبت نام مدارس ابتدایی از روز گذشته، عنوان داشت: دانش آموزان در هنگام مراجعه برای ثبت نام به پایگاه های سلامت جامع شهری برای تکمیل پرونده سلامت معرفی می شوند.

محمدی با بیان اینکه بعد از ارزیابی اولیه نوآموز به پایگاه های سنجش آموزش و پرورش ارجاع داده می شود، بیان داشت: در این پایگاه ها نیز ارزیابی بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی نواموز به صورت مقدماتی انجام می شود و در صورت نیاز به سنجش تخصصی به مراکز تخصصی معرفی می شود.

وی به سامانه ای شدن مراحل سنجش در سال جاری اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح اولیاء کمترین سرگردانی را خواهند داشت و نتایج سنجش در سامانه ثبت و مدیر مدرسه به صورت مستقیم به آن دسترسی خواهد داشت.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی اضافه کرد: طبق آمار ثبت احوال امسال ۱۴ هزار و ۵۰۰ نوآموز واجد شرایط ورود به پایه اول دبستان هستند.

به گفته وی طرح سنجش نوآموزان ورود به دبستان از ۱۸ مرداد ماه جاری در استان آغاز و تا پایان تیرماه نیز ادامه دارد.

سنجش ۱۵۰۰ نوآموز مقطع پیش دبستانی

محمدی همچنین از سنجش یک هزار و ۵۰۰ نواموز مقطع پیش دبستانی در آذرماه سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد یک هزار و ۳۷۵ نفر به مدارس عادی معرفی و ۱۴۲ نفر نیز به انجام معاینات تخصصی به مراکز تخصصی ارجاع داده شدند.

وی هزینه سنجش هر دانش آموز در مرحله مقدماتی را ۱۴ هزار تومان عنوان کرد و گفت: در صورتی که دانش آموز بعد از سنجش اولیه نیاز به معاینات تخصصی داشت این معاینات به صورت رایگان انجام می شود.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی با بیان اینکه هرچه سن کودکان کمتر باشد به راحتی می تواند مشکلات احتمالی آن ها را درمان کرد، بیان داشت: در همین راستا سنجش دانش آموزان از مرحله ورود به دبستان به مرحله پیش دبستانی تغییر یافته و احتمالا در سنوات آینده سنجش در ورود به دبستان نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته تنها در مرکز استان سنجش نوآموزان پیش دبستانی انجام شد، بیان کرد: از ابتدای مرداد ماه امسال طرح سنجش دانش آموزان در مقطع پیش دبستانی در چهار شهرستان طبس، بیرجند، قاین و درمیان انجام خواهد گرفت.