به صدای ستارگان گوش دهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از فیزیک اخترشناسان دانشگاه بیرمنگام دست به ابتکار عمل جالبی زده و با استفاده از داده های حاصل از تلسکوپ فضایی کپلر امواج صوتی تولید شده توسط ستارگان بسیار قدیمی را ثبت کرده و به آن گوش می دهند.

در این پروژه فیزیک اخترشناسان بر روی ۸ ستاره غول پیکر قرمزی متمرکز شده اند که کوچکترین آنها بسیار بزرگتر از خورشید بوده و تقریبا سه برابر سن ستاره فروزان منظومه شمسی عمر کرده اند.

اهمیت پروژه اخیر فیزیک اخترشناسان در این است که با توجه به عمر عالم که تخمین زده می شود ۱۳.۷ میلیارد سال باشد باید گفت که آنها به ستارگانی گوش می دهند که در زمره ابتدایی ترین اجرام فضایی شکل گرفته در عالم هستند.

در این پروژه از مشاهدات رصدی صورت گرفته توسط کپلر از ستارگانی که در سحابی M۵ قرار دارند استفاده شده است.

این سحابی در فاصله ۷۲۰۰ سال نوری و در صورت فلکی Scorpius واقع شده است. به باور فیزیک اخترشناسان، سحابی M۵ با قدمتی درحدود ۱۳ میلیارد سال یکی از پیرترین سحابی های موجود در کهکشان راه شیری محسوب می شود.

آنها در این پروژه از تکنیکی موسوم به astroseismology استفاده کرده اند که از آن برای مشاهده نوسانات طنین دار در ستارگان استفاده می شود. تصور می شود این نوسانات عامل شکل گیری پالسهای نوری باشند که در قالب امواج صوتی شکل گرفته در فعل و انفعالات درون ستارگان ایجاد می شود.