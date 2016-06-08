به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام درخشان، مجری پروژه «ساخت میکرو نیروگاه‌های آبی» که با حمایت ستاد توسعه فناوری‌ انرژی‌های تجدید پذیر معاونت علمی به اتمام رسیده است درباره این پروژه بیان کرد: پیش از این میکرو نیروگاه‌ها از کشورهای اروپایی وارد کشور می‌شد اما با تسهیلاتی که ستاد در اختیار ما قرار داد تحقیقات آزمایشگاهی در این خصوص صورت گرفت و دانش فنی ساخت میکرو نیروگاه‌های آبی در کشور به دست آمد؛ اکنون این میکرو نیروگاه­ها به صورت بومی در کشور ساخته شده است.

درخشان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۳۰ عدد از این میکرو نیروگاه‌ها در کشور نصب شده است، گفت: نصب میکرو نیروگاه‌ها تابع دو عامل مهم آب و ارتفاع است به همین دلیل در مناطق کوهستانی کشورمان مانند گیلان، مازندران و برخی استان‌های غربی کشور، خراسان رضوی و شمالی، سمنان و شاهرود از آنجایی که مقدار آب مناسبی وجود دارد، امکان نصب و راه اندازی این میکرو نیروگاه ها فراهم بود که این کار به خوبی انجام شده است.

به گفته وی، همچنین در مناطقی که امکان دسترسی به برق شبکه‌ وجود نداشته و سوخت‌های فسیلی نیز مجوز استفاده ندارند استفاده از این نیروگاه‌ها کاربرد دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد این واحدها در مراکز شیلات‌ که پرورش ماهی سردابی را دارند نصب شده است، گفت: از آنجایی که وجود برق در این مراکز به علت نیاز به سیستم هوادهی و روشنایی امری حیاتی است، استفاده از میکرونیروگاه‌ها خصوصا در مناطقی که امکان اتصال به شبکه سراسری برق وجود نداشته باشد، ضروری است؛ تا کنون برای این مراکز بیش از ۴۵۰ کیلووات ظرفیت نصب شده وجود دارد که با میکرونیروگاه های نصب شده قبلی تا مرز ۱ مگاوات نیروگاه میکرو در کشور داریم.

وی ادامه داد: در بحث تولید انرژی در نیروگاه‌ها یک تقسیم بندی وجود دارد که بر اساس ظرفیت تولید و نصب نیروگاه‌ها مقادیر کمتر از ۱ کیلووات پیکو، کمتر از ۱۰۰ کیلووات میکرو، کمتر از ۱۰۰۰ کیلو وات مینی، کمتر از ۱۰۰۰۰ کیلووات نیروگاه کوچک و بالاتر از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بزرگ تلقی می‌شود.

وی افزود: بنابراین وقتی صحبت از میکرو نیروگاه می‌شود منظور تولید توان الکتریکی کمتر از ۱۰۰ کیلووات است.

درخشان ابراز کرد: این نیروگاه‌ها از دو بخش عمرانی شامل قسمت‌هایی همچون سد، مخزن، لوله‌های انتقال آب و فونداسیون و همچنین بخش الکترومکانیک شامل قسمت‌هایی همچون توربین، ژنراتور وسیستم توزیع تشکیل شده است.