۱۷ گروه گشت و بازرسی از منابع آب زیرزمینی در استان ساماندهی شدند

وحید واسطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه و بهمنظور اجرای طرح احیا و تعادل بخشی گروههای گشت و بازرسی از چهار گروه به ۱۷ گروه افزایشیافته است.
واسطه افزود: از این ۱۷ گروه، تعداد هشت گروه بر منابع آب زیرزمینی، هشت گروه بر منابع آب سطحی و رودخانهها و یک گروه بر حفاظت کیفی منابع آب در سطح استان نظارت میکنند.
این مسئول تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و اعمال مدیریت بیشتر در منابع آب زیرزمینی است.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی گفت: برنامه ما در سال ۹۵ برای این پروژه یازده هزار بازدید از منابع آب زیرزمینی و ۹ هزار و ۸۵۰ بازدید از منابع آب سطحی در استان خواهیم داشت.
وی اظهار داشت: از ابتدای تشکیل استان تاکنون بالغبر ۳۵ هزار بازدید از منابع آب زیرزمینی انجامشده است.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی افزود: برای اجرای این پروژه بیش از ۱۱ میلیارد تومان اعتبار موردنیاز است.
واسطه خاطرنشان کرد: عمده کار این گروههای گشت و بازرسی حضور در حوزههای آبریز بهمنظور نظارت و کنترل بهرهبرداری از چاهها و نظارت بر موتور تلمبهها در استان است.
وی افزود: همچنین این گروههای گشت و بازرسی مدیریت کنتورهای هوشمند و جلوگیری از تعرض به منابع آب است که در این طرح چاههای غیرمجاز در سطح استان شناسایی و مسدود و موتور تلمبههای غیرمجاز شناسایی و جمعآوری میشود.
مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای استان بیان داشت: طی این طرح امسال ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز شناساییشده و مسدود میشود.
وی همچنین از شناسایی و جمعآوری ۲۰۰ حلقه موتور تلمبه غیرمجاز طی امسال خبر داد و گفت: هدف از مسدود کردن و جمعآوری تلمبههای غیرمجاز، جبران افت آب زیرزمینی است.
واسطه افزود: اقدامات دیگر گشتهای بازرسی در این پروژه عمده اعلام فوری تخلف، بازدید از منابع و اندازهگیری آب و بازدید از صحت عملکرد کنتورهای هوشمند، اطلاعرسانی و تحویل بروشورها و ارسال اخطاریه به متخلفان حوزه آب است.
