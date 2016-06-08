دیدار معاون سازمان سینمایی با هیات مدیره انجمن جلوه های ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دیدارهای هیات مدیره صنوف مختلف سینمایی با معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی عصر روز دوشنبه هفدهم خرداد ماه، تنی چند از اعضای هیات مدیره انجمن جلوه های ویژه میدانی به طرح موضوعات و مسائل خود با رمضانعی حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی پرداختند.

در این جلسه محسن روزبهانی رییس انجمن با اشاره به اینکه نخستین بار است که فرصت طرح دغدغه های صنفی انجمن در چنین سطحی ایجاد شده است، به ذکر پاره ای از مشکلات و سخت گیری های اداری پس از سانحه دلخراش در فیلم - سریال «معراجی ها» از سوی نهادهای نظامی پرداخت و خواستار حضور مسئولانه تر سازمان سینمایی در این راستا شد.

وی اظهار کرد: مداخله­ ها و تحذیرهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاه ها به گونه ای است که کارگردانان را از اجرای جلوه های ویژه میدانی منصرف می کند.

روزبهانی با تاکید بر اینکه مدت هاست استفاده از مواد شیمیایی به جای مهمات نظامی و نیز سلاح های افکتیو به جای سلاح های واقعی در سینما باب شده است، اعطای تسهیلات برای واردات سلاح های افکتیو به متقاضیان واجد شرایط را خواستار شد. وی در ادامه نوع رابطه سازمان صدا و سیما با متصدیان جلوه های ویژه میدانی فیلم ها و سریال های تلویزیونی را الگویی برای طراحی مناسبات و ساختار ارتباطی همکاران خود با سازمان سینمایی و پروژه های سینمایی دانست.

عباس شوقی دیگر عضو هیات مدیره انجمن جلوه های ویژه میدانی تجربه حضور متخصصان جلوه های ویژه سینمای ایران در پروژه های تولیدی کشورهای همسایه را نشانی از توانایی و استعداد شگرف همکاران خود دانست و یادآور شد به رغم پیشرفت های فناورانه برای خلق جلوه های ویژه تصویری، حس و فضایی که پس از اجرای جلوه های ویژه میدانی در فیلم های سینمایی ایجاد می شود، کمک زیادی به باورپذیری فیلم در نزد مخاطب می کند.

وی با اشاره به صدور گواهینامه های ویژه از سوی نهادهای نظامی و دفاعی کشور به تنی چند از مدیران جلوه های ویژه میدانی، معرفی تدریجی سایر متخصصان به دوره های آموزشی ویژه را در دستور کار انجمن جلوه های ویژه میدانی دانست.

کرمیان دیگر عضو حاضر در جلسه ضمن طرح مشکلات مربوط به بیمه اعضای صنف، گردش بهتر کارها را در مراجع بیمه گذار خواستار شد و از اعلام آمادگی انجمن برای برپایی کارگاه های آموزشی جهت آشنایی هر چه بیشتر کارگردانان و سایر عوامل سینمایی با چگونگی طراحی و اجرای جلوه های ویژه میدانی سخن گفت.

در ادامه این نشست حیدری خلیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی هدف از برگزاری سلسله جلسات با هیات مدیره صنوف سینمایی را آشنایی و لمس واقع بینانه چالش ها و مشکلات آنان دانست و یادآور شد خودباوری و ابتکار عمل صنوف باعث می شود تا نقش دولت در حد حامی و بسترساز محدود شود و بار اصلی پیشبرد و توسعه فعالیت ها بر دوش صنوف مختلف سینمایی قرار بگیرد. وی با اشاره به اینکه نقش بی بدیل و پر مخاطره متخصصان جلوه های ویژه در سینمای ایران بویژه فیلم های دفاع مقدس از یادها نخواهد رفت، تکریم فعالان این صنف و کمک به بهبود وضعیت آنها را وظیفه سازمان سینمایی دانست.

حیدری خلیلی با توضیح میزان کمک خانه سینما برای برقراری بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی اعضای خانه سینما، به سوالات و ابهامات حاضران در این زمینه پاسخ داد و مشارکت و همراهی دولت را برای تحقق برنامه های صنف در گرو مطالعه، امکان سنجی و برنامه ریزی دقیق دانست. وی در همین رابطه پیشنهاد داد به کمک دفتر توسعه فناوری سینمایی با اولویت بندی، اهم مسائل و برنامه های اجرایی انجمن جلوه های ویژه میدانی، احصا شود تا متعاقباً در یک برنامه زمان بندی شده درصدد اجرای آنها برآمد.

وی در پایان با تقدیر از تلاش های انفرادی مدیران جلوه های ویژه میدانی، افزایش ظرفیت و بسامد شخصیت حقوقی صنف را مورد توجه قرار داد و تشکیل تعاونی و یا نهادی مشابه را از سوی صنف برای ساماندهی و تأمین و ارائه تجهیزات و مواد مصرفی این بخش مورد تأکید قرار داد.

در دیدار اخیر حسین طلا بیگی و مصطفی رستگار از اعضای هیات مدیره انجمن جلوه های ویژه میدانی و محمد حسین فرج نیز دیدگاه خود را بصورت مشروح بیان کردند.