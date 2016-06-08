به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که نخستین تجربه خود به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال را تجربه می کند بعد از ظهر امروز چهارشنبه در هتل آکادمی فوتبال رودرروی خبرنگاران نشست تا به سوالات آنها در مورد باشگاه آبی تهران پاسخ دهد.

خوشحالم به استقلال برگشتم

خوشحالم که بعد از هفت سال به استقلال برگشتم و در یک مسیر سلامت به تیمم برگشتم. من به حمایت همه جانبه هواداران و پیشکسوتان نیاز دارم.

می دانم خروجی ها مقاومت می کنند

وی افزود: تغییرات من مقاومت های زیادی بدنبال خواهد داشت. می دانستم که لیست خروجی من با برخی مقاومت ها مواجه می شود ولی این کار را تنهایی انجام ندادم و با مشاورانم همفکری کردم.

هیچ بازیکنی برای لیست خروجی کمک نکرد

منصوریان ادامه داد: از حالا می خواهم بگویم که برای انتخاب بازیکن صرفا کار کارشناسی بوده و آینده استقلال را پیش بینی کردم. این نفرات نمی توانند به اندازه خواسته من کمک کنند. من با تمام بازیکنان استقلال دوست هستم و حتی با قدیمی های تیم رفت و آمد خانوادگی هم دارم. تفاوت بزرگترها این است که آنها بازوهای من در استقلال هستند. در تیم نفت هم حد و حدود مشخص بود. این را هم بگویم که هیچ بازیکنی برای تعیین لیست خروجی به من کمک نکرد، بلکه شناخت کافی از این تیم دارم.

چیزی برای پنهان کردن نداریم

وی در پاسخ به این سوال که چرا به یکباره روند یارگیری استقلال متوقف شده است و آیا وزیر ورزش در این باره نقش داشته است، گفت: من خیلی شفاف می گویم که امسال ایده کادر فنی استقلال این است که شفاف صحبت کند. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و برای این کار اگر موضوعی بخواهد لطمه بزند ما اعلام می کنیم.

ریسک نمی کنیم

سرمربی آبی پوشان خاطرنشان کرد: ما امسال ریسک نمی کنیم که آستانه تحمل را بالا ببریم. اگر ببینیم کسی شیطنت می کند و پیراهن را بهانه می کند آن را اعلام خواهیم کرد.

کاری به رقیب نداریم

من در جلسه ای که با اعضای هیات مدیره بودم این بحث مطرح شد که بهترین بازیکنان را برای استقلال جذب کنیم چرا که هوادران توقع دارند. بحث وزیر ورزش درباره هر دو تیم بوده نه فقط استقلال.ما سه بازیکنی که جذب کردیم زیر سقف قرارداد با آنها قرارداد بستیم. من یک جلسه خصوصی با شخص وزیر داشتم و احساس نکردم که بخواهند برای تیم خاصی فضا را باز کنند. ما سقف را رعایت می کنیم و برای جذب ستاره آنچه که استقلال نیاز داشته باشد انجام می دهیم. ضمن اینکه کاری هم به تیم رقیب نداریم.

واکنش به مبلغ قرارداد

سرمربی جدید استقلال درباره قرارداد خودش بیان کرد: تا آنجا که من یادم هست خودم پیش وزیر بودم و نمی دانم چه کسی این حرفها را شنیده که ایشان گفته اند که من برای استقلال مجانی کار می کنم. من اصول حرفه ای خودم را رعایت می کنم. من درباره قرارداد خودم گفتم هر طور صلاح می دانید انجام دهید که ایشان به من اختیار کامل در این باره داد.

سه سال آخر پول نگرفتم

وی افزود: با قرارداد من به هوادار توهین نمی شود. من سه سال آخر قرارداد خودم در استقلال را هم پول نگرفتم. با افتخار اعلام می کنم که هم می دانم در تیم رقیب چقدر قرارداد است. قرارداد حرفه ای من شان خودم و باشگاه است. ضمن اینکه نحوه عملکرد من روی هوادران تاثیر گذار است.

مظلومی پیامکی آرزوی موفقیت کرد

منصوریان درباره بیانیه مظلومی گفت: من قبل از اینکه استقلال بیایم با ایشان تماس گرفتم تا رخصت بگیرم که وی را پیدا نکردم و ایشان با پیامک برای من آرزوی موفقیت کرد. من با هیچ بازیکنی هم زاویه پیدا نکردم.

رویاهای نفت بر باد رفت

سرمربی آبی پوشان پایتخت بیان کرد: من در 20 سالی که در فوتبال بودم آرزو می کنم که هیچ کس تجربه نفت را در سال آینده نداشته باشد. اعتقاد دارم که نفت در سال گذشته تجربه خوبی برای من نبود. حتی تصور داشتم که نفت می تواند جای سپاهان را بگیرد. ما در سال 94 کار خود را کردیم ولی تنها هدیه ما تیم اخلاق بود ولی در سال بعد وضعیت فرق کرد. کار به جایی رسید که برای یک شب در هتل ماندن هم رویاهای نفت بر باد رفت.

پلی آف خطر بزرگی برای استقلال است

وی در خصوص اهداف خود در استقلال گفت: اعتقاد من این است که تغییرات در روند کادر فنی دیده خواهد شد. نوع فوتبال مالکانه جزو برنامه های ماست. تغییرات باید برای استقلال به وجود بیاید. ما باید تغییر تاکتیک بدهیم و به باشگاه اعلام کردم یک خطر بزرگ به نام پلی آف نزدیک ماست. سهمیه قطر و امارات 2 + 2 است که ما در پلی آف به السد خواهیم خورد که برای ما خطرناک است. البته قطعی نیست ولی محاسبات ما السد است. اگر از سد این تیم عبور کنیم قول صعود به شما خواهم داد.

واکنش به تغییر مدیریت باشگاه

وی درباره اینکه با تغییر مدیریت جدید به مشکل خواهید خورد، گفت: ما باید نشاط را به تیم بازگردانیم. اگر روند حمله ما به روند سال گذشته اضافه شود می توانیم هواداران را قانع کنیم. نتیجه گیری هدف بعدی ماست. من در مدیریت باشگاه حمایت کامل را دیدم و روراست ایده های خود را به آنها گفتم و تلاشم این است که تا آخر کار حمایت را لازم داشته باشم.

ضعف خودم را می پذیرم

سرمربی تیم فوتبال استقلال در واکنش به این موضوع که اگر مدیریت باشگاه در اواسط راه شما را حمایت نکند چه خواهید کرد گفت: من از پیچ فرار استفاده نمی کنم و ضعف خودم را راحت می پذیرم. البته در ادبیات هیات مدیره علایم مثبتی دیدم و بعید است این اتفاق بیفتد.

اگر نظر شخصی بود لیست فرق می کرد

وی در مورد اعلام فهرست بازیکنان مازاد استقلال گفت: خیلی با عنوان لیست مازاد موافق نیستم. نظر من احترام کامل به بازیکنان است. در این لیست نظر شخصی اعمال نشده و اگر می خواستم شخصی فکر کنم لیست دیگری را اعلام می کردم.

جباری و منتظری عضو استقلال هستند

وی درباره آخرین وضعیت جباری و منتظری گفت: ما سه بازیکن در حد فوتبال استقلال گرفتیم و توقع داریم سه بازیکن خوب دیگر را جذب کنیم. باید تیم را محکم ببندیم. ما کار عجیب و غریبی را انجام نمی دهیم. درباره مجتبی و پژمان باید بگویم آنها غریبه نیستند و عضو باشگاه هستند. ولی در حال حاضر تحت قرارداد باشگاه الاهلی هستند و یک فصل باید در باشگاه خود بمانند.

مقصد بعدی وحید امیری را نمی دانم

منصوریان در مورد جذب وحید امیری نیز گفت: شخص وحید امیری با من از نفت جدا شده است و مسیر بعدی را نمی دانم. وی دو سال پیش مثل یک درخت پر شاخ و برگ بود. وحید حالا در مسیر استقلال و پرسپولیس قرار گرفته است. ما در جذب وحید رقیب داریم و حتی اگر شانس جذب وی را نداشته باشم افتخار می کنم که وی را به تیم ملی تحویل دادیم و افتخار می کنم که قیمت وحید امیری را بالا می بریم چون واقعا با کیفیت بالا است.

کمکی از کی روش نگرفتم

سرمربی استقلال ادامه داد: آدرس ها را اشتباه نروید. ما پرسپولیس را بردیم ولی گفتند کی روش به من کمک کرده است. همه تیم های لیگ از زیر تیغ نفت رد شده اند. دو سال در تیم امید بوده ام و افتخار کارگری تیم ملی را زیر نظر کی روش داشتم. بعید می دانم کی روش حوصله این کار را داشته باشد که همزمان به باشگاه کمک کند. کی روش برادر بزرگ من است و خیلی چیزها از وی یاد گرفتم.

چرا به اردوی تیم ملی رفتید؟

علیرضا منصوریان در مورد دلیل حضورش در تمرین تیم ملی گفت: من به تمرین تیم ملی رفتم و سه دقیقه کلا با بازیکنان روبروسی کردم. این حق طبیعی من است چون که بازیکنانم بودند. اگر می خواستم که بازیکن بگیرم به هتل تیم ملی و بر سر شام و ناهار آنها می رفتم. عملکرد من کپی از کار کی روش است.

اسم خائنین را اعلام می کنم

وی افزود: ما فقط یک اسم داریم که نام آن استقلال است. هیچکس پشت این نام پنهان نمی شود. 21 سال پیش یک گروهی مرا به استقلال آوردند که تا امروز قدردان آنها هستم. با اعتقاد راسخ می گویم که مدیریت باشگاه یک مربی از جنس خود آورده اند و از حمایت آنها برخوردار هستند. من کم حوصله هستم و اگر ببینم کسی در هیات مدیره یا جای دیگری پشت من پنهان شده و دارد خیانت می کنم خیلی راحت اسمش را می گویم.

آیا شما با کی روش موافق هستید؟

منصوریان در پاسخ به این پرسش گفت: اولویت ما تیم ملی است. من از کی روش حمایت می کنم. وقتی بازیکنان من در تیم ملی بدنسازی کردند نیاز به بدنسازی ندارند و نمی شود با دو روش بدنسازی کرد. من از نزدیک با کادر فنی تیم ملی صحبت کردم و بین 30 تیر تا دوم مردادماه مسیر استقلال با تیم ملی یکی می شود. سال گذشته هم در نفت سه بازیکن در تیم ملی داشتم و مربیان باید انعطاف به خرج بدهند.

با قنبرزاده کار نمی کنم

وی درباره بحث حضور قنبرزاده در استقلال و اینکه خودش گفته من نمی مانم، گفت: من خیلی شفاف می گویم که سال بد مالی و ناهمواری زیادی داشتیم. تیمی که مشکلات داشت و بی پولی بود. همین جا اعلام می کنم که از دید خودم سال خوبی بود برای امتحاناتی که پس دادم. تپه های بزرگ استقلال جلوی تپه های نفت هیچ چیزی نبودند. من در آخرین بازی نفت با بازیکنان خداحافظی کردم که در نفت نمی مانم و بعد به قنبرزاده گفتم که چند پیشنهاد دارم. درباره استقلال با قنبرزاده مشورتی نداشته و نمی کنم چون استقلال خانه من است. ترجیحا بر این است که دوستی خودم را با قنبرزاده ادامه دهم نه همکاری.

پرچمدار مربیان جوان استقلال هستم

منصوریان درباه اینکه گفته می شود فرهاد مجیدی و حتی مهدی رحمتی مدعی سرمربیگری استقلال هستند، گفت: هر کسی در استقلال بازی کرده است رویای مربیگری در این تیم را دارد. این مسیر برای من طی شده و بعد از من نیز وجود دارد. این امیدواری با آمدن من به وجود آمده که مربیان جوان می توانند به استقلال بیایند. من پرچمدار حضور مربیان جوان در استقلال هستم چون خیلی ها مرا برای استقلال جوان می دانند. بهرحال این حق همه مربیان است که بیایند. من مثل خیلی مربیان نیستم که بگویم روزنامه و خبرگزاری ها را مطالعه نمی کنم بلکه مطالعه می کنم و نظرات کارشناسانه پیشکسوتان و کارشناسان را می بینیم.

پیراهن شماره 7 را به بازیکن شایسته می دهم

فرهاد مجیدی در صفحه شخصی خودش مطلب خیلی خوبی را گذاشته بود. من به همه پیشکسوتان احترام کامل می گذارم. به باشگاه گفتم هیچ کس حق ندارد علیه پیشکسوتی بیانیه صادر کند. من به فرهاد قول می دهم که اگر بازیکنی لیاقت پیراهن او را داشته باشد به او می دهم. اگر ببینم بازیکنی می تواند راه فرهاد را ادامه بدهد پیراهن را می دهم وگرنه آن را نزد خودم نگه می دارم و حتی اگر بشود بازیکن را برای رخصت نزد فرهاد می فرستم. روزی که خودم آمدم پیراهن چنگیز را پوشیدم. ما باید با شماره ها با احترام برخورد کنیم. بازیکن ها باید بدانند که شماره پیراهن برای من حساس است آنقدر که اگر جا نماز نداشته باشم بجای آن استفاده کنم. بدترین برخورد را برای بی احترامی به پیراهن خواهم کرد.

برنامه یکساله را اعلام می کنیم

وی درباره برنامه های آماده سازی استقلال، عنوان کرد: ما دو کمپ خارجی خواهیم داشت. برنامه یک سال خودم را رسما اعلام می کنیم و یک ماه و یک ماه پیش می رویم. چون سازمان لیگ برنامه داده بود ما هم برنامه داده ایم و حتی برنامه غذا خوردن هم مشخص است. کل گروه آنالیز تیم نفت با من به استقلال می آیند. خرمگاه، چینی، بابازاده و یک دستیار خارجی با من می آیند. خانبان هم آنالیزور خواهد بود.

زمان تمرینات استقلال مشخص شد

وی افزود: احساس من این است که از روز 25 خرداد شروع کنیم ولی ممکن است جذب ستاره ما طول بکشد که در آنصورت از روز 30 خرداد شروع می کنیم. اولویت اول من برای دستیار خارجی مک درموت است. با یک مربی دیگر هم صحبت کردیم که بعدا اعلام خواهد شد.

جدایی ام از نفت قانونی است

وی درباره صحبت های آل اسحاق بیان کرد: من بدون برنامه کاری نمی کنم و شکایتی هم به کمیته انضباطی نکردم. من یک ریال هم از نفت نگرفتم و طبق قرارداد زیر 50 درصد گرفته باشم می توانم به تیم دیگری بروم. کار من قانونی بوده و بهتر است آل اسحاق به سازمان لیگ برود.

سرپرست تیم ما پورحیدری است

وی درباره وضعیت نوازی و مجیدی گفت: من وضعیت کادر فنی را گفتم. تمام تمرکزم را در این باره گذاشتم تا استقلال ضرر نکند. سرپرست تیم هم آقای پورحیدری است و این افتخار من است که پدر تیم استقلال را سلامت در کنار خود ببینیم. این دوستان در کادر نیستند. من این را هم بگویم که درهای تمرین استقلال بسته نیست و قدم هوادار روی چشم ما است. آنها باید آستانه تحمل خود را بالا ببرند. درهای تمرین به روی رسانه ها هم باز است و بازیکن باید از حضور هوادار انرژی بگیرد.

بازیکنان بزرگ خبرساز هستند

منصوریان تاکید کرد: اخبار استقلال پنهان کردنی نیست. بازیکنان بزرگ خبرساز هستند. اگر تا به حال پاسخگوی خبرنگاران نبودم عذرخواهی می کنم. ما یک روز به بازیکنان می گوییم که پاسخگو باشند. قرار است هفته ای یک بار با هم صحبت کنیم. بازیکنان باید در مسیر شما خبرنگاران باشند و اگر بازیکنی قرار باشد با ادبیاتش اصول را زیر پا بگذارد دیگر حق مصاحبه نخواهد داشت.

با هیچ مربی زاویه نداشتم

وی با اشاره به سکوهای ورزشگاه بیان کرد: خدا را شکر با هیچ مربی و هواداری زاویه نداشتم و از آنها می خواهم با من نه بلکه با استقلال همراه شوند و نگذارند این همبستگی که احتیاج داریم به وجود نیاید. برای من همه هواداران یکی هستند. سال گذشته آن یکپارچگی را بین هواداران ندیدم. دست تک تک پیشکسوتان را می بوسم و امیدوارم از استقلال حمایت لازم را داشته باشند.