داعش تهدید به تخریب اهرام مصر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، گروه تروریستی داعش با انتشار فیلمی جدید که تخریب یکی از معبدهای باستانی عراق را نشان می داد، تهدید کرد که اهرام مصر را تخریب می کند تا بدین صورت میزان جدیت خود را در این موضوع نشان دهد.

بر اساس این گزارش در این فیلم معبد «نابو» واقع در شهر باستانی نمرود در عراق که قدمت آن به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش باز می گردد، توسط داعش تخریب می شود اما زمان این اقدام در فیلم مشخص نشده است. همچنین در این فیلم پیش از انفجار کامل معبد، تصاویری از نمادها و عکس های باستانی نشان داده شده است.

پس از انفجار این معبد یکی از عناصر گروه تروریستی داعش به نام «ابوناصر الانصاری» در برابر دوربین حاضر می شود و تهدید می کند که داعش تمامی معبدهای تاریخی از جمله اهرام مصر را تخریب می کند.

این نخستین بار نیست که تروریست های داعش تهدید به تخریب اهرام می کند؛ پیش از این نیز ابوبکر البغدادی سرکرده داعش و ابوالهول تهدید به تخریب معبدها کرده بودند.

شایان ذکر است معبد نابو که تخریب شد، یکی از مهم ترین معبدهای باستانی عراق محسوب می شود که به عبادت الهه حکمت بابل اختصاص داشت اما این معبد تنها یکی از معابد باستانی بود که توسط داعش در سوریه و عراق تخریب شد؛ مشهورترین این شهرها، شهر باستانی تدمر در سوریه بود که چند ماه قبل توسط ارتش سوریه آزاد شد.