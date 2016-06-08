اولین تورنمنت بین المللی هندبال تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری جلسه سید ابولحسن مهدوی رئیس فدراسیون هندبال کشورمان با مدیر تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی مقرر شد اولین دوره تورنمنت بین المللی هندبال تیرماه سال جاری در شهر تبریز برگزار شود.

این تورنمنت بین المللی از ۱۹ تا ۲۳ تیرماه در حالی در شهر تبریز برگزار خواهد شد که تاکنون حضور دو تیم از لهستان و اسپانیا در این رقابتها قطعی شده است و فدراسیون هندبال به دنبال رایزنی با تیم های کشورهای عربی برای حضور در این مسابقات می باشد.

فدراسیون هندبال به منظور آماده سازی تیم های هندبال نوجوانان و جوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هر دو تیم نوجوانان و جوانان را در این تورنمنت شرکت خواهد داد. همچنین تیم های امید تبریز و چند تیم منتخب هندبال در این رقابتها شرکت خواهند کرد.